Plan de bienestar en el Planetario de Bogotá: esta es la experiencia sensorial disponible para disfrutar el 26 de abril

Bogotá es una ciudad dinámica que ha ganado protagonismo como destino turístico, entre otras cosas, gracias a su amplia y variada oferta turística y atractivos, entre los que se destaca El Planetario, un escenario cultural y de divulgación científica situado en el centro de la ciudad.

Al visitar este lugar, locales y turistas encuentran una agenda que mezcla entretenimiento, aprendizaje y hasta bienestar, con propuestas como ‘Onda Profunda’, una experiencia sensorial que se llevará a cabo en el Domo, diseñada para conectar cuerpo, mente y sonido en un entorno inmersivo el próximo domingo, 26 de abril de 2026 a las 10:00 a. m., entrada con boletería. La entrada es con boletería.

La ciudad colombiana conocida como ‘Nido de águilas’, un destino que cautiva con sus bellos paisajes y su cultura cafetera

El objetivo principal de esta actividad, que hace parte de Somos el Universo, la nueva franja del Instituto Distrital de las Artes – Idartes, es brindar un espacio de pausa dentro de la ciudad, “donde la respiración y la escucha consciente se convierten en protagonistas”, explica la plataforma Visit Bogotá.

De esta manera, este escenario se transforma en un lugar de conexión entre arte, ciencia y consciencia, siguiendo la dinámica de ofrecer cada domingo un entorno de bienestar en el que las tecnologías inmersivas y las prácticas contemplativas se encuentran para ofrecer experiencias más sensoriales.

Con esta apuesta la intención es proponer vivencias colectivas a través de proyecciones en 360°, música en vivo, respiración consciente, danza y paisajes sonoros, guiadas por artistas y facilitadores.

En este contexto, “Onda Profunda se presenta como un viaje sonoro tridimensional que integra la voz de Daniela de Mari, el gong de Julián Mejía y los ambientes electrónicos de Orlando Sandoval”, señala el Planetario de Bogotá en su agenda.

Además, detalle que la experiencia articula el canto, las vibraciones y las atmósferas sonoras para construir un paisaje acústico que favorece la relajación, la atención y la percepción en un entorno inmersivo.

La paradisíaca isla que ve con emoción el Mundial 2026

Allí es trabajo de los artistas es combinar la exploración vocal, las resonancias del gong y la creación de entornos electrónicos para propiciar estados de contemplación y descanso mental, convirtiéndose en un medio para conectar con la experiencia sensorial y ampliar la percepción del entorno.

“Cada encuentro de Somos el Universo se plantea como una invitación a reconectar el cuerpo y la mente en un espacio cultural y tecnológico. Esta iniciativa articula el trabajo de artistas, instructores y el equipo del Planetario, con el propósito de ofrecer experiencias colectivas que amplían las formas de relación con el conocimiento, el arte y el bienestar”, precisa Idartes.