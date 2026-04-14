Turismo

Caminatas ecológicas en Bogotá para disfrutar en abril: guía práctica para programar su jornada

Estos recorridos se llevarán a cabo hasta el 27 de abril y requieren una inscripción previa.

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Redacción Turismo
14 de abril de 2026, 7:52 a. m.
Planes para desconectarse de la rutina en Bogotá.
Planes para desconectarse de la rutina en Bogotá. Foto: Getty Images

Si no tiene planes para disfrutar en familia, con amigos o en pareja en abril, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) extiende una invitación a locales y visitantes para participar en las caminatas ecológicas organizadas por el Distrito que se llevarán a cabo hasta el 27 de este cuarto mes del año.

Estos planes, que requieren inscripción previa, se llevarán a cabo en las reservas distritales de humedal de Torca, Torca-Guaymaral, Techo, Capellanía y Quiba, ofreciendo la oportunidad de conectarse con la naturaleza sin salir de la ciudad.

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Según la entidad, son jornadas dirigidas a distintos grupos poblacionales de la capital que buscan promover el reconocimiento y aprendizaje del ambiente de Bogotá mediante capacitaciones, talleres, caminatas ecológicas y recorridos por diversos ecosistemas.

Por esta razón, las actividades incluyen interpretación ambiental, conversatorios, encuentros de saberes ancestrales y plantaciones.

Fechas y horarios

En el marco de esta iniciativa, el recorrido por la Reserva Distrital Humedal Torca es el primero que se realiza este martes 14 de abril de 2026 a las 9:00 a.m., en la localidad de Usaquén, con un nivel de dificultad básico.

Sin embargo, si no alcanzó a inscribirse a esta caminata, estas son otras opciones:

Reserva Distrital de Humedal Techo - 20 de abril de 2026

senderismo
Bogotá cuenta con varios senderos para disfrutar Foto: Getty Images

Reserva Distrital de Humedal Capellanía - 23 de abril de 2026

Quiba - 27 de abril de 2026

Recomendaciones para tener en cuenta

  • Cada caminata tiene una duración promedio de tres a cuatro horas.
  • Los puntos de encuentro definitivos son informados a los participantes inscritos a través del correo de confirmación.
  • No extraer material vegetal ni la fauna del lugar.
  • No consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o llegar bajo la influencia de estas.
  • No alimentar las especies del lugar.
  • Caminar por los senderos demarcados.
  • Acatar las recomendaciones de los educadores ambientales.
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  • No arrojar residuos.
  • No gritar ni alterar el silencio propio del lugar que se está visitando.
  • Llevar ropa cómoda y acorde a la actividad.
  • Portar los documentos personales, incluido el carné del seguro, de la EPS o del Sisbén.
  • Desayunar antes de iniciar la actividad y llevar un refrigerio personal.
  • Averiguar previamente si es permitido llevar animales de compañía.
  • Cumplir con las medidas de bioseguridad.

Para consultar el protocolo de derechos, obligaciones y responsabilidades de usuarios y operadores de las caminatas ecológicas, puede ingresar al siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1_viUWnzt3V4f8qcvedX6mbtDacz4YCXv/view?usp=sharing