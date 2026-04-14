Caminatas ecológicas en Bogotá para disfrutar en abril: guía práctica para programar su jornada

Si no tiene planes para disfrutar en familia, con amigos o en pareja en abril, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) extiende una invitación a locales y visitantes para participar en las caminatas ecológicas organizadas por el Distrito que se llevarán a cabo hasta el 27 de este cuarto mes del año.
Estos planes, que requieren inscripción previa, se llevarán a cabo en las reservas distritales de humedal de Torca, Torca-Guaymaral, Techo, Capellanía y Quiba, ofreciendo la oportunidad de conectarse con la naturaleza sin salir de la ciudad.
Según la entidad, son jornadas dirigidas a distintos grupos poblacionales de la capital que buscan promover el reconocimiento y aprendizaje del ambiente de Bogotá mediante capacitaciones, talleres, caminatas ecológicas y recorridos por diversos ecosistemas.
Por esta razón, las actividades incluyen interpretación ambiental, conversatorios, encuentros de saberes ancestrales y plantaciones.
Fechas y horarios
En el marco de esta iniciativa, el recorrido por la Reserva Distrital Humedal Torca es el primero que se realiza este martes 14 de abril de 2026 a las 9:00 a.m., en la localidad de Usaquén, con un nivel de dificultad básico.
Sin embargo, si no alcanzó a inscribirse a esta caminata, estas son otras opciones:
Reserva Distrital de Humedal Techo - 20 de abril de 2026
- Localidad: Kennedy
- Hora: 9:00 a. m
- Nivel de dificultad: Básico.
- Inscripciones accediendo aquí.
Reserva Distrital de Humedal Capellanía - 23 de abril de 2026
- Localidad: Fontibón
- Hora: 9:00 a. m.
- Nivel de dificultad: Básico:
- Inscríbete ingresando aquí.
Quiba - 27 de abril de 2026
- Localidad: Ciudad Bolívar
- Hora: 9:00 a. m.
- Nivel de dificultad: Básico
- Inscríbete haciendo clic aquí.
Recomendaciones para tener en cuenta
- Cada caminata tiene una duración promedio de tres a cuatro horas.
- Los puntos de encuentro definitivos son informados a los participantes inscritos a través del correo de confirmación.
- No extraer material vegetal ni la fauna del lugar.
- No consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o llegar bajo la influencia de estas.
- No alimentar las especies del lugar.
- Caminar por los senderos demarcados.
- Acatar las recomendaciones de los educadores ambientales.
- No arrojar residuos.
- No gritar ni alterar el silencio propio del lugar que se está visitando.
- Llevar ropa cómoda y acorde a la actividad.
- Portar los documentos personales, incluido el carné del seguro, de la EPS o del Sisbén.
- Desayunar antes de iniciar la actividad y llevar un refrigerio personal.
- Averiguar previamente si es permitido llevar animales de compañía.
- Cumplir con las medidas de bioseguridad.
Para consultar el protocolo de derechos, obligaciones y responsabilidades de usuarios y operadores de las caminatas ecológicas, puede ingresar al siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1_viUWnzt3V4f8qcvedX6mbtDacz4YCXv/view?usp=sharing