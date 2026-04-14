Caminatas ecológicas en Bogotá para disfrutar en abril: guía práctica para programar su jornada

Si no tiene planes para disfrutar en familia, con amigos o en pareja en abril, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) extiende una invitación a locales y visitantes para participar en las caminatas ecológicas organizadas por el Distrito que se llevarán a cabo hasta el 27 de este cuarto mes del año.

Estos planes, que requieren inscripción previa, se llevarán a cabo en las reservas distritales de humedal de Torca, Torca-Guaymaral, Techo, Capellanía y Quiba, ofreciendo la oportunidad de conectarse con la naturaleza sin salir de la ciudad.

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Según la entidad, son jornadas dirigidas a distintos grupos poblacionales de la capital que buscan promover el reconocimiento y aprendizaje del ambiente de Bogotá mediante capacitaciones, talleres, caminatas ecológicas y recorridos por diversos ecosistemas.

Por esta razón, las actividades incluyen interpretación ambiental, conversatorios, encuentros de saberes ancestrales y plantaciones.

Fechas y horarios

En el marco de esta iniciativa, el recorrido por la Reserva Distrital Humedal Torca es el primero que se realiza este martes 14 de abril de 2026 a las 9:00 a.m., en la localidad de Usaquén, con un nivel de dificultad básico.

Sin embargo, si no alcanzó a inscribirse a esta caminata, estas son otras opciones:

Reserva Distrital de Humedal Techo - 20 de abril de 2026

Localidad: Kennedy

Kennedy Hora: 9:00 a. m

9:00 a. m Nivel de dificultad: Básico.

Básico. Inscripciones accediendo aquí.

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Reserva Distrital de Humedal Capellanía - 23 de abril de 2026

Localidad: Fontibón

Fontibón Hora: 9:00 a. m.

9:00 a. m. Nivel de dificultad: Básico:

Básico: Inscríbete ingresando aquí.

Quiba - 27 de abril de 2026

Localidad: Ciudad Bolívar

Ciudad Bolívar Hora: 9:00 a. m.

9:00 a. m. Nivel de dificultad: Básico

Básico Inscríbete haciendo clic aquí.

Recomendaciones para tener en cuenta

Cada caminata tiene una duración promedio de tres a cuatro horas.

Los puntos de encuentro definitivos son informados a los participantes inscritos a través del correo de confirmación.

No extraer material vegetal ni la fauna del lugar.

No consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o llegar bajo la influencia de estas.

No alimentar las especies del lugar.

Caminar por los senderos demarcados.

Acatar las recomendaciones de los educadores ambientales.

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No arrojar residuos.

No gritar ni alterar el silencio propio del lugar que se está visitando.

Llevar ropa cómoda y acorde a la actividad.

Portar los documentos personales, incluido el carné del seguro, de la EPS o del Sisbén.

Desayunar antes de iniciar la actividad y llevar un refrigerio personal.

Averiguar previamente si es permitido llevar animales de compañía.

Cumplir con las medidas de bioseguridad.

Para consultar el protocolo de derechos, obligaciones y responsabilidades de usuarios y operadores de las caminatas ecológicas, puede ingresar al siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1_viUWnzt3V4f8qcvedX6mbtDacz4YCXv/view?usp=sharing