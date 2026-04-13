Cerca de Medellín: el municipio que se posiciona como uno de los destinos turísticos más atractivos del oriente antioqueño

Entre cerámica, cultura y naturaleza, sobresale en el mapa turístico del oriente antioqueño el municipio de El Carmen de Viboral, situado a solo 44.6 kilómetros de Medellín.

El trayecto por carretera a esta población desde la capital antioqueña toma menos de 2 horas, invitando a locales y visitantes a vivir experiencias y planes auténticos que combinan su legado en cerámica artesanal con historia, naturaleza y gastronomía.

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Según el medio regional Teleantioquia, en la actualidad este pueblo se posiciona como uno de los destinos turísticos más atractivos del oriente antioqueño, gracias a su tradición ceramista, su oferta cultural y sus paisajes rurales.

Su reconocimiento como “cuna de la cerámica artesanal” se remonta a 1898, cuando comenzó la producción de cerámica tras la llegada del empresario Eliseo Pareja al municipio, señala la Gobernación de Antioquia en su página web.

Un año después, Pareja fundó la “Locería del Carmen”, iniciativa que impulsó la creación de múltiples talleres y locerías dedicadas a este oficio, convirtiéndose con el tiempo en una de las principales formas de sustento para las familias de la zona.

Ruta del Arte y la Cultura en Carmen del Viboral, Antioquia Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de El Carmen de Viboral en Antioquia / API

¿Qué hacer en El Carmen de Viboral durante su visita?

En homenaje a su tradición ceramista, uno de los principales atractivos del municipio es el recorrido por sus emblemáticos talleres de cerámica. En estos espacios, los visitantes pueden conocer de cerca el proceso de elaboración de la loza carmelitana, una herencia que ha pasado de generación en generación y que hoy es símbolo de identidad local.

En algunos lugares, incluso, es posible participar en actividades prácticas, lo que convierte la visita en una experiencia interactiva, permitiendo crear piezas propias que fortalecen la conexión con la cultura del territorio.

Entre las paradas imperdibles se destacan sitios como el parque principal, rodeado de arquitectura tradicional, cafés y comercio local, ideal para caminar sin prisa, disfrutar del ambiente y conocer la dinámica cotidiana del municipio.

Para quienes buscan conexión con la naturaleza, El Carmen de Viboral cuenta con zonas rurales compuestas por diversos senderos, fincas y paisajes característicos del oriente antioqueño.

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De esta manera, sus visitantes tienen la posibilidad de participar en caminatas ecológicas, recorridos en bicicleta y visitar cultivos que enriquecen mucho más la experiencia.

Allí, los mercados campesinos y espacios de emprendimiento, también se consolidan como puntos de interés perfecto para quienes desean degustar la gastronomía local o llevarse un lindo recuerdo a casa que da cuenta del legado artesanal que distingue a este encantador municipio antioqueño.