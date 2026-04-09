Talleres, teatro y más planes para disfrutar en el centro de Bogotá durante abril

Si es amante del arte y la cultura, no se puede perder la programación de abril para disfrutar en el centro de Bogotá, con planes para asistir a teatro, talleres y otros espacios de encuentro que invitan a descubrir la ciudad de una manera diferente.

Entre La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires la cultura siempre se transforma experiencias llenas de aprendizajes que buscan conectar a los participantes con el territorio. Lo mejor de todo es que son gratis.

El pintoresco municipio del Tolima que alberga uno de los rincones más hermosos de los Andes colombianos, ¿ya lo conoce?

Recorridos culturales por el centro de Bogotá

La Candelaria:

9 de abril

Para quienes desean aprender sobre la industria musical, circulación artística y sostenibilidad de proyectos, la cita es en el Centro Cultural Gabriel García Márquez (Aula María Mercedes Carranza)

Laboratorio para artistas emergentes: producción musical, DJ, VJ y derechos de autor

Hora: 5:00 p.m. a 7:30 p.m.

5:00 p.m. a 7:30 p.m. Lugar: Cl. 11 #5-60.

10 de abril

Taller 5 – Dualidad (sobre saberes ancestrales Yanakuna con procesos museológicos y pedagógicos).

Hora: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

2:00 p.m. a 4:00 p.m. Lugar: Calle 10 #6-26.

12 de abril

Festival Intercultural Estilos de Fuego (un encuentro que integra hip hop y vogue, resaltando la diversidad cultural y el talento artístico).

Hora: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Lugar: Parque La Concordia (Calle 12C #1-40).

La Candelaria es uno de los lugares más turísticos de Bogotá. Foto: Getty Images

14 de abril

Nacer Taller de cerámica (Moldes de yeso)

Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m. – 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

10:00 a.m. a 1:00 p.m. – 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar: Cra. 5 #12C-73, Espacio Odeón.

15 y 16 de abril

Laboratorio para artistas emergentes

Hora: 5:00 p.m. a 7:30 p.m.

5:00 p.m. a 7:30 p.m. Lugar: Cl. 11 #5-60, Centro Cultural Gabriel García Márquez.

Santa Fe:

9 de abril

Obra de teatro: Cuerpos Desahuciados por el Olvido (en conmemoración del Día Nacional de la Memoria, seguida de conversatorio sobre arte, memoria y diversidad).

Cuerpos Desahuciados por el Olvido (en conmemoración del Día Nacional de la Memoria, seguida de conversatorio sobre arte, memoria y diversidad). Hora: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Lugar: Cl. 19 #4-71, Teatro Casa Tea.

11 de abril

Obra de teatro: Cuerpos Desahuciados por el Olvido

Hora: 7:00 p.m. Lugar: Teatro Casa Tea. Calle 19 #4-71

Los Mártires:

18 de abril

Evento Mártires al Parque (encuentro intercultural, participación y creación colectiva que impulsa emprendimientos locales y la economía solidaria, integrando a la comunidad mediante el arte y la memoria).

Hora: 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

11:00 a.m. a 4:00 p.m. Lugar: Carrera 29 No. 9-85 parque el Ricaurte

29 de abril

Actividad cultural Interespecie: DogyBody

Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a. m.

10:00 a.m. a 11:00 a. m. Lugar: Castillo de las Artes

'El Castillo de las Artes', Bogotá Foto: Cortesía - Alcaldía de Bogotá / API

Aeropuerto El Dorado es reconocido por octava vez como el mejor de Sudamérica

Esta actividad invita a ciudadanos habitantes y exhabitantes de calle y sus compañeros caninos a desarrollan una sesión de activación en el gimnasio canino/humano, enfocada en el movimiento conjunto entre el canino y su compañero.

Para participar se debe hacer la inscripción previa en el siguiente enlace: https://forms.gle/so4UiPfwnwTtfqkh8

Vale mencionar que esta programación hace parte de Más Cultura Local, una apuesta de ciudad liderada por el alcalde mayor Carlos Fernando Galán, donde se suman esfuerzos entre la Secretaría Distrital de Gobierno, las alcaldías locales, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en alianza con la Fundación Gilberto Álzate Avendaño y el Instituto Distrital de las Artes.