La importante cifra de visitantes que proyecta recibir Bogotá durante 2026

Bogotá busca reafirmarse como un destino cada vez más atractivo para viajeros nacionales e internacionales. De acuerdo con cifras del Observatorio de Turismo, la capital del país proyecta recibir a más de 15 millones de visitantes en 2026, lo que representaría un crecimiento del 4,5 % frente al año pasado.

“Este crecimiento responde a una tendencia positiva que se evidencia desde el inicio del año, impulsada por el aumento de visitantes internacionales, el fortalecimiento de la conectividad aérea y una oferta turística en expansión”, señaló el Instituto Distrital de Turismo.

Durante enero y febrero de 2026, la ciudad recibió cerca de 322.000 visitantes internacionales, un incremento de más del 3 % frente al mismo periodo del año anterior. “Esta cifra refleja el creciente interés de viajeros de todo el mundo por Bogotá, una ciudad que combina cultura, gastronomía, naturaleza y experiencias urbanas”, subrayó la entidad.

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Conectividad aérea

En enero de 2026, se registraron cerca de 16.000 vuelos hacia Bogotá, con más de 2 millones de pasajeros movilizados y una ocupación aérea de más del 86 %, indicadores que evidencian el dinamismo del principal punto de entrada al país.

Por otra parte, entre enero y febrero de 2026, más de 2 millones de pasajeros se movilizaron a través de la Terminal de Transporte de Bogotá, lo que representó un crecimiento del 0,4 % frente al mismo mes de 2025.

La Iglesia de Lourdes en Bogotá. Foto: Instituto Distrital de Turismo /API.

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Oferta turística

En relación con la oferta turística, con corte a febrero de 2026, Bogotá cuenta con cerca de 16.000 prestadores de servicios turísticos activos, reflejando una oferta diversa y en constante crecimiento que incluye alojamiento, agencias de viajes, experiencias y servicios especializados.

Adicionalmente, en materia de empleo, entre noviembre de 2025 y enero de 2026, el turismo registró un promedio mensual de más de 115 mil empleos, consolidándose como uno de los principales motores de la economía de Bogotá.

“Estos resultados reflejan una tendencia clara: Bogotá no solo está creciendo en número de visitantes, sino también en su capacidad para ofrecer experiencias de calidad, consolidando su posicionamiento como un destino competitivo, sostenible y atractivo en el escenario global”, señaló el Instituto de Turismo.

Turismo en Semana Santa

La ciudad estima recibir más de 320.000 turistas durante esta Semana Santa.

Del total proyectado, el 86 % correspondería a turismo nacional y el 14 %, a turismo internacional. Frente a 2025, se espera un crecimiento del 13 % en la llegada de visitantes internacionales, mientras que el turismo nacional registraría una leve disminución del 1 %.