A 144 kilómetros de Ibagué, la capital del departamento de Tolima, se esconde uno de los pueblos más bellos de esta región del país, reconocido como uno de los mejores destinos para explorar en el mundo, según los Best Tourism Villages.

Este lugar es el municipio de Murillo, conocido, entre otras cosas, por sus hermosos paisajes y atractivos, como los Termales de La Cabaña, ubicados en la vereda La Cabaña.

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Situado en la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados, este lugar es considerado uno de los rincones más impresionantes de los Andes colombianos.

Sin embargo, a pesar de su belleza natural y del gran interés que despierta entre los viajeros, desde finales de junio de 2024 la Corporación Autónoma del Tolima (Cortolima) prohibió su acceso debido a posibles afectaciones al ecosistema provocadas por el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento y sin los permisos ambientales correspondientes.

Mientras los viajeros esperan ansiosos su reapertura, quienes alcanzaron a visitar este atractivo y compartieron su experiencia en las plataformas digitales mostraron que desde allí se pueden recorrer los más bellos paisajes del Parque Nacional Natural Los Nevados.

Las aguas termales de La Cabaña se ubican a 3.950 metros sobre el nivel del mar y, a lo largo de su recorrido, ofrecen la oportunidad de explorar otros atractivos del páramo La Leonera Alta, como Estrellas de Agua, Valle de Frailejones, Valle de Esponjas, Laguna en forma de Corazón, Laguna Negra, así como la Cascada y la Quebrada de Colores.

De acuerdo con la plataforma de turismo Murillo Travel, todo el recorrido de ida y regreso de este lugar abarca una distancia total de 9 kilómetros, que se pueden completar en aproximadamente 8 horas.

Otros atractivos de Murillo que enamoran a los viajeros

Mientras se resuelve la situación que provocó el cierre indefinido de las termales de La Cabaña, quienes visitan Murillo pueden disfrutar de otros atractivos igualmente mágicos y vivir experiencias enriquecedoras.

Entre esas vivencias destacan la Ruta de la Leche y la Ruta de la Lana, diseñadas para compartirse en familia y conectarse con la cultura y las tradiciones del municipio.

Murillo es un municipio a donde los turistas llegan para apreciar la belleza del nevado del Ruiz. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

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Por otro lado, a solo un kilómetro del casco urbano se encuentra la Cascada El Silencio, uno de los atractivos más visitados del municipio.

Para quienes desean conocer más sobre la historia y la cultura de Murillo, se recomienda recorrer sus calles, admirar la arquitectura colonial y visitar sitios como la Iglesia de San Juan Bautista.