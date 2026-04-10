Del 17 al 19 de abril se llevará a cabo el Parrilla Fest 2026, un evento que invita a turistas y visitantes a descubrir Bogotá desde su cocina a la brasa.

“Durante tres días, seis restaurantes emblemáticos —Los Tronquitos, Alcaraván, Varcino, Cuatro Vientos, Kabro Loco y Los Torres— abrirán sus parrillas para ofrecer una experiencia que va más allá del plato: un recorrido por las tradiciones culinarias del país, donde el fuego no solo cocina, sino que cuenta historias", señaló el Instituto de Turismo de Bogotá.

El evento se realizará en el barrio Camelia, en la Zona A de Puente Aranda (Tv. 53, de la calle 3 a la calle 2).

Este tipo de festivales buscan consolidar a la capital del país como un epicentro gastronómico, “donde la cocina a la brasa se convierte en un lenguaje cultural que reúne comunidades y visitantes”.

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Experiencia gastronómica

Según la entidad, los asistentes podrán disfrutar de una parrillada especial con cuatro cortes de carne, acompañamientos tradicionales y bebida, mientras recorren un sector que se consolida como referente de la cocina a la brasa en la ciudad.

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“Más allá de la degustación, el festival propone una experiencia de “picar” y recorrer: visitar distintos restaurantes, probar diversas preparaciones y construir un recorrido gastronómico que dinamiza el turismo local. Esta lógica convierte a Puente Aranda en una parada obligada dentro de las rutas culinarias de Bogotá, activando economías barriales y generando nuevas formas de habitar la ciudad", subrayó el Instituto de Turismo.

Del 17 al 19 de abril se llevará a cabo el Parrilla Fest 2026, un evento que invita a turistas y visitantes a descubrir Bogotá desde su cocina a la brasa. Foto: Getty Images

En su edición anterior, el evento reunió a más de 4.000 asistentes, generó más de 370 empleos y aumentó las ventas del sector en un 20 %. Para esta edición busca reunir 8.000 asistentes.

“La gastronomía se ha consolidado como una de las principales puertas de entrada para descubrir Bogotá: una ciudad que se recorre también desde el sabor, donde cada plato cuenta una historia de territorio, memoria y encuentro. En ese sentido, espacios como Parrilla Fest no solo dinamizan el turismo, sino que ponen en valor prácticas cotidianas como cocinar al fuego y compartir alrededor de la mesa”, afirmó Ángela Garzón, directora de Turismo Bogotá.

“Este festival es resultado del trabajo articulado entre la Alcaldía Local de Puente Aranda, entidades distritales, emprendedores, chefs y cocineros, quienes han logrado transformar la percepción del territorio y posicionarlo como un escenario de experiencias para visitantes”, remarcó el Instituto de Turismo.