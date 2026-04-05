Proyecto busca consolidar a Cúcuta como destino turístico y gastronómico con estas actividades interactivas

El proyecto Ciudades y Sabores adelanta acciones para promover a Cúcuta como destino turístico y gastronómico, a través de contenidos digitales y actividades orientadas a visibilizar la oferta cultural y los atractivos de la ciudad y su área metropolitana.

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La iniciativa es liderada por los creadores de contenido Boris Morales y Néstor Rozo, quienes trabajan en la difusión de experiencias relacionadas con la gastronomía, el turismo y la cultura local, con el propósito de fortalecer la imagen de la capital de Norte de Santander y dinamizar la economía.

“Parte del proyecto de Ciudades y Sabores es visibilizar la ciudad como una zona de turismo consolidada en el país, y también para mostrar un poco la gastronomía del departamento y la ciudad, y también mostrar los pueblitos que hay alrededor de Cúcuta, y resaltar mucho lo que es Norte de Santander. Parte de lo que nosotros estamos tratando de impulsar con el proyecto de ciudades y sabores es que la gente tenga otra imagen de la ciudad”, dijo Boris Morales.

Entre los sitios destacados para visitantes se encuentran el monumento a Cristo Rey, el Templo Histórico y el Museo de la Bagatela, ubicados en Villa del Rosario.

Asímismo, el proyecto promueve recorridos por municipios cercanos con tradición cafetera como Arboledas, Ragonvalia y Durania, donde se desarrollan rutas asociadas a la producción de café.

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La propuesta también resalta la diversidad gastronómica de la región, que incluye preparaciones tradicionales como los pasteles de garbanzo y una oferta de restaurantes con propuestas contemporáneas.

Además de la promoción turística, el proyecto busca difundir eventos culturales y artísticos de la ciudad a traves de sus redes sociales con la iniciativa: Cien cosas para hacer en Cúcuta.

“Tratamos de mostrar las ofertas de teatro, de cultura, de festivales de rap, de muchas cosas que pasan en la ciudad, que mucha gente no asiste o desconoce simplemente porque no está, no encuentran un lugar donde poder como consolidar esa información, y nosotros tratamos de hacer como ese espacio para las personas que quieran difundir sus eventos”, dijo Néstor Rozo.