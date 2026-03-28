Planetario Nocturno de Bogotá: estas son las actividades de este sábado 28 de marzo de 2026

Este sábado 28 de marzo, el Planetario de Bogotá se transforma en un plan perfecto para quienes buscan hacer algo diferente en la capital.

Cinco sitios turísticos en Bogotá que no pueden faltar en su itinerario al recorrer la ciudad

Desde las 4:00 p. m. y hasta las 9:00 p. m., el espacio abrirá sus puertas con una programación nocturna llena de ciencia y entretenimiento.

La jornada está pensada para toda la familia e invita a sumergirse en el mundo del espacio con distintas actividades que combinan aprendizaje y diversión.

Así que si está buscando qué hacer en Bogotá, esta es una opción ideal para conectarse con la astronomía y disfrutar de una experiencia distinta en la ciudad.

Planetario de Bogotá Foto: Instituto Distrital de las Artes

Programación del Planetario de Bogotá hoy sábado 28 de marzo

Estas son las actividades que este lugar tiene disponibles para los ciudadanos en el día de hoy:

Show inmersivo científico: un viaje a la Luna

Desde el histórico alunizaje de las misiones Programa Apolo hasta los primeros pasos de la exploración espacial, la segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por una carrera intensa entre Estados Unidos y la Unión Soviética por conquistar el cosmos.

Lo que arrancó como una rivalidad política terminó impulsando avances clave en la ciencia y la tecnología. Todo comenzó con el lanzamiento del Sputnik 1 en 1957 y alcanzó uno de sus momentos más icónicos en 1969, cuando el ser humano llegó a la Luna.

Ahora, esa historia se puede revivir a través de una experiencia inmersiva que permite explorar la superficie lunar y acercarse a ese momento histórico con un ingrediente especial: la música del álbum The Dark Side of the Moon de Pink Floyd.

¿Dónde? Domo del Planetario de Bogotá (Calle 26b #5-93)

Horario: 4:00 p. m.

Charla fulldome: Constelaciones y dibujos en el cielo

La charla propone entender por qué se está dando este regreso, dejando claro que no se trata de repetir lo que ya se hizo, sino de avanzar hacia la posibilidad de vivir y trabajar en otros mundos.

En ese recorrido, se analizarán los objetivos de Artemis II, el valor estratégico del polo sur lunar y los retos que implica sobrevivir en ese entorno extremo, aspectos clave que también servirán como antesala para futuras misiones a Marte.

¿Dónde? Domo del Planetario de Bogotá (Calle 26b #5-93)

Horario: 5:00 p. m.

Planetario de Bogotá Foto: Instituto Distrital de las Artes

Franja libre: ¿cuándo viajar a la Luna?

Entender cómo se mueve la Luna no es solo cosa de curiosos: también es clave para planear misiones espaciales. Este espacio propone justamente eso, conectar la observación astronómica con los retos actuales de la exploración.

A través del análisis del calendario lunar y distintos modelos, el público podrá ver de cerca cómo las fases lunares y la interacción entre la Tierra, la Luna y el Sol influyen directamente en decisiones como los momentos de lanzamiento o llegada de una misión.

Durante la actividad se abordarán conceptos como el periodo sinódico y sideral, la rotación sincrónica y las condiciones de iluminación en la superficie lunar, elementos fundamentales para entender por qué no cualquier día sirve para viajar al espacio.

¿Dónde? Sala Múltiple del Planetario de Bogotá (Calle 26b #5-93)

Horario: 4:30 p. m., 6:00 p. m. y 7:30 p. m.

Entrada: libre gratis hasta completar aforo

Apolo y Artemisa: frente a frente

Con modelos a escala, imágenes y videos como apoyo, este taller invita al público a meterse de lleno en la historia y el presente de la exploración lunar. La idea es generar conversación y análisis a partir de lecturas compartidas y material interactivo.

El espacio propone poner frente a frente las misiones del Programa Apolo y el programa Artemis, comparando tres puntos clave: la tripulación, los vehículos de lanzamiento y los módulos de alunizaje.

Más que una clase tradicional, se trata de una experiencia participativa para entender cómo ha evolucionado la carrera por llegar a la Luna.

¿Dónde? Atroteca del Planetario de Bogotá (calle 26b #5-93)

Horario: 4:00 p. m., 5:00 p. m., 6:00 p. m., 7:00 p. m. y 8:00 p. m.

Entrada libre hasta completar aforo

Planetario de Bogotá: actividades Foto: Instituto Distrital de las Artes

Charla interactiva: Naveguemos por el cielo - versión zodiaco

Las constelaciones del zodiaco no solo sirven para el horóscopo; también han sido, durante siglos, una guía para orientarse en el cielo. Esa es la base de esta charla interactiva, que propone un recorrido por la bóveda celeste desde una mirada cercana y fácil de entender.

A lo largo de la experiencia, el público seguirá una exploración guiada para comprender los movimientos aparentes del Sol, la Luna y los planetas, y cómo estos influyen en lo que vemos cada noche.

Además, la actividad abre un espacio para descubrir cómo distintas culturas han interpretado estas figuras del cielo, conectando la astronomía con la mitología en un formato pensado para aprender sin complicaciones.

¿Dónde? Auditorio del Planetario de Bogotá (Calle 26 #5-93)

Horario: 4:00 p. m. y 8:00 p. m.

Entrada: Libre gratis hasta completar aforo.

Charla incómoda: ¿El agua alcanza para todos? Ciencia, poder y conflicto en un planeta finito

La charla invita a cuestionar el manejo del agua: su uso, distribución y conflictos. También aborda cambio climático, deforestación y tensiones entre ambiente, ciudades y producción, desde una mirada científica.

Lugar: Auditorio del Planetario de Bogotá (Calle 26 #5-93)

Horario: 5:30 p. m. y 7:30 p. m.

Entrada: Libre gratis hasta completar aforo.

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Mesas de juego - Tienda del Planetario

Espacio lúdico e interactivo con juegos como SuperMundos, SuperConstelaciones y SuperCosmos, que permiten explorar el universo y comprender conceptos astronómicos de manera didáctica.

¿Dónde? Hall primer piso del Planetario de Bogotá (Calle 26b #5-93)

Horario: 5:00 p. m., a 9:00 p. m.

Entrada: Libre gratis hasta completar aforo.

Observación nocturna

Con el apoyo de telescopios y sistemas de simulación astronómica, se realizará una exploración del cielo nocturno para reconocer estrellas, constelaciones y objetos del espacio profundo. Es importante saber que la actividad está sujeta a las condiciones climáticas.

¿Dónde? Terraza del Planetario de Bogotá (Calle 26b #5-93)

Horario: 6:00 p. m. a 9:00 p. m.

Entrada: Libre gratis hasta completar aforo