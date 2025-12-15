Durante la temporada navideña, Bogotá se transforma en un escenario vibrante donde la tradición, la cultura y el entretenimiento se mezclan de manera perfecta para ofrecer una experiencia única a locales y visitantes en sitios tan emblemáticos como la Plaza Cultural La Santamaría, también conocida como la antigua Plaza de toros de la capital colombiana.

Allí, el público podrá disfrutar del espectáculo “Más allá de las nubes”, una propuesta interactiva que en 2025 combina circo, magia y teatro para ofrecer una experiencia inmersiva de 360 grados, ideal para compartir en familia.

El show contará con dos funciones diarias, programadas a las 7:00 p. m. y a las 9:00 p. m., dando inicio a este plan los días 13 y 14 de diciembre para, posteriormente, continuar del 17 al 23 de diciembre.

Recomendaciones para disfrutar el espectáculo “Más allá de las nubes”

Este evento esta diseñado para todas las edades, con una puesta en escena que narra la historia de Cielo, una niña de 13 años que, tras perder a su gato en medio del caos urbano, cruza a un mundo suspendido en las nubes donde comprende que debe salvar el futuro de la ciudad.

El montaje combina teatro, danza, circo, música en vivo, magia y artes visuales, recordando la importancia del respeto, la tolerancia y el amor para hacer de Bogotá un mejor lugar para vivir, compartir y disfrutar.

Es importante llegar con antelación para hacer fila. | Foto: X @Bogota / Alcaldía de Bogotá

Cada función tiene una duración de 35 minutos y con el fin de garantizar una experiencia segura, ordenada y agradable para todos los asistentes, la organización del evento hace un llamado a la ciudadanía para tener en cuenta las siguientes recomendaciones de ingreso y convivencia:

En el acceso al escenario se hace una revisión de seguridad como medida preventiva.

como medida preventiva. Debido a que se trata de un evento familiar, no se permite el ingreso de personas en estado de embriaguez ni bajo los efectos de sustancias psicoactivas.

ni bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Cualquier situación irregular se debe reportar de manera inmediata al equipo de seguridad dispuesto en el lugar.

Se aconseja llevar los objetos personales siempre bajo supervisión, especialmente en las zonas de ingreso y salida.

Por otro lado, se recomienda llegar con antelación para hacer fila, seguir las indicaciones del personal logístico y disponer de tiempo disfrutar sin problema esta experiencia artística pensada para compartir en familia durante esta época de fin de año.

También es fundamental tener en cuenta que no se permite el ingreso de mascotas ni de bicicletas. Tampoco se autoriza el acceso con camisetas alusivas a equipos de fútbol o partidos políticos.