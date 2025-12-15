Suscribirse

Turismo

¿Cómo registrarse para visitar gratis el pesebre humano más grande del mundo que está en Colombia? Siga aquí el paso a paso

Este atractivo, ubicado en el departamento del Valle del Cauca, por primera vez abrió sus puertas al público de forma gratuita.

Redacción Turismo
15 de diciembre de 2025, 3:30 p. m.
Palmira, Valle del Cauca
El pesebre humano más grande del mundo está en Colombia | Foto: Instagram @elpesebredelmundo

En vísperas de la Navidad, este fin de año se instaló en El Bosque Municipal de Palmira, el pesebre humano más grande del mundo. Este atractivo turístico, que proyecta a Colombia como uno de los destinos imperdibles de diciembre, se consolida como un escenario ideal para vivir una experiencia verdaderamente mágica en el departamento del Valle del Cauca.

Según la Alcaldía de Palmira, este parque temático por primera vez abrió sus puertas al público de forma gratuita desde el 1 hasta el 30 de diciembre, ofreciendo a sus visitantes un recorrido por Nazaret, Jerusalén y Belén con más de 37 escenas con 90 actores en vivo, quienes darán vida a un relato que mezcla patrimonio, cultura y tradición.

Contexto: Turista italiana, amante del vallenato, asegura que vivir Navidad en Colombia “es otro nivel”; ya visitó Antioquia y Cartagena

Para visitar este escenario es necesario seguir un paso a paso y programar el ingreso con antelación, ya que se implementó una estrategia especial para evitar aglomeraciones y garantizar una experiencia organizada, teniendo en cuenta que la entrada no tiene costo.

Así puede registrarse para visitar gratis el pesebre humano más grande del mundo

  • Lo primero que se debe hacer es ingresar a la página mundoboletos.com o descargar la app Mundo Boletos.
  • En la experiencia del pesebre, se encuentra un código para el visitante.
  • El boleto se asigna directamente al documento de identidad original de cada persona, por lo que es esencial presentarlo en el punto de ingreso para validar la entrada.

Importante: Cada persona debe seleccionar la fecha y hora exacta de la función a la que desea ingresar, seleccionando entre las siguientes opciones disponibles:

Lunes a viernes, sábados, domingos y festivos

  • 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
  • 6:00 p.m. – 7:00 p.m.
  • 7:00 p.m. – 8:00 p.m.
  • 8:00 p.m. – 9:00 p.m.
  • 9:00 p.m. – 10:00 p.m.
  • 10:00 p.m. – 11:00 p.m.

Funciones especiales – 24 de diciembre

Para este día únicamente estarán disponibles las siguientes funciones:

  • 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
  • 6:00 p.m. – 7:00 p.m.
  • 7:00 p.m. – 8:00 p.m.
  • 8:00 p.m. – 9:00 p.m.

Para completar el registro, es necesario diligenciar algunos datos personales, como el número de contacto.

Contexto: Así es el pueblo apodado ‘rincón amable de Santander’, un destino de bellos paisajes y rodeado de valles y montañas

En caso de presentar algún inconveniente con este registro, en la entrada al parque se podrá encontrar un código QR para generar la boleta al instante y, de ser necesario, con ayuda de personal autorizado que también estará atento en esta misma zona.

La hora de apertura de las puertas se realiza todos los días a las 5:00 p.m., dado paso a un espacio dividido en escenarios llenos de luz, historias que cobran vida y actores que buscan brindar la mejor experiencia de Navidad para compartir en familia,

Valle del CaucaPesebreViajerosDestinos

