Ranking internacional revela los destinos donde se preparan los 10 mejores platos del mundo, ¿ya probó alguno?

Hacer turismo gastronómico mientras se explora el mundo es una de las mejores formas de conectarse con la cultura local a través de sabores auténticos y tradiciones culinarias. Por eso, entre cientos de preparaciones que representan distintas regiones y técnicas, Taste Atlas presentó su ranking de los mejores 100 platos a nivel mundial.

De este listado, elaborado sobre la base de 453.720 calificaciones para 11.781 diferentes recetas, se destaca el top de los 10 mejores platos del mundo compuesto por:

1. Vori-vori (Paraguay)

Una sopa tradicional paraguaya reconocida por sus pequeñas esferas de harina de maíz y queso hervidas en caldo. Según registros históricos, esta receta que puede incluir pollo y otras verduras, fusiona técnicas de la cocina guaraní con aportes de la colonización, plasmados en crónicas y recetarios desde el siglo XVIII.

2. Pizza Napolitana (Italia)

Considerada uno de los grandes íconos de la gastronomía italiana, esta pizza cuenta con dos versiones clásicas: la marinara, preparada con salsa de tomate, ajo y orégano; y la margherita, elaborada con tomate, mozzarella y albahaca.

Su origen se remonta al siglo XVIII, en la ciudad de Nápoles, y su fama se consolidó cuando el pizzero Raffaele Esposito creó la margherita en honor a la reina Margherita de Saboya. Desde 2010, la Unión Europea reconoce a la pizza napolitana como Especialidad Tradicional Garantizada, distinción que protege su receta y su método de preparación tradicional.

Una receta icónica de Italia. | Foto: Getty Images

3. Tajarin al tartufo bianco d’Alba (Italia)

Se trata de una pasta artesanal típica de la región del Piamonte italiano, elaborada con finos fideos hechos a mano, mantequilla y una generosa cantidad de trufa blanca local.

La preparación suele complementarse con queso parmesano y, en algunos casos, se acompaña con vino tinto como maridaje.

4. Sate kambing (Indonesia)

Esta brocheta típica de varias regiones de Indonesia, se prepara con cortes de carne de cabra o cordero, marinadas con salsa de soja dulce, especias y jugo de piña, y asadas sobre brasas en pinchos de bambú.

Generalmente se sirven con salsas de soja o maní y arroz blanco, reconocidas por su sabor intenso y especiado.

5. Cağ kebabı (Turquía)

Es un asado en leña de carne de cordero marinado con cebolla, sal y pimienta durante 12 horas. Se sirve en pan lavash o en brocheta y destaca por su exterior crujiente y su interior jugoso.

Cocina turca. | Foto: Getty Images/iStockphoto

6. Kontosouvli (Grecia)

Este clásico de la parrilla griega se prepara con grandes cortes de cerdo marinados en hierbas y asados lentamente en espiedo.

Sus acompañantes suelen ser pan pita, tzatziki y ensalada griega. El plato, tradicional de Pascua, figura durante todo el año en tabernas de Grecia.

7. Arroz tapado (Perú)

Una receta elaborada con capas de arroz blanco, carne molida, huevo duro, aceitunas negras y salsa de tomate, todo embutido en un molde. Se acompaña con perejil, plátano frito o palta.

Destaca por ser económico, fácil de preparar y muy presente en la cocina diaria peruana.

8. Komplet lepinja (Serbia)

El clásico desayuno de Serbia está en la lista. Se prepara con pan de trigo horneado, relleno con crema espesa (kaymak), huevo y salsa de jugos de carne asada conocidos como pretrop.

Tradicionalmente se acompaña con yogur natural y se recomienda comer con las manos para experimentar mejor la textura de sus ingredientes.

9. Quesabirria (México)

Este plato combina el guiso mexicano de birria (tradicional de Jalisco) con la técnica de la quesadilla. Se acompaña con su propio caldo para mojar.

Plato típico de México. | Foto: Getty Images

Aunque la versión original proviene de Tijuana, la receta ya representa un fenómeno global.

10. Pappardelle al cinghiale (Italia)

Este plato tradicional de la Toscana combina pappardelle —fideos anchos de pasta fresca— con un intenso ragú de jabalí, cocinado lentamente en tomate y vino tinto. Se complementa con perejil y queso parmesano rallado.