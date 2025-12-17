Entre enero y octubre de este año, 4.730.687 colombianos viajaron al exterior, según datos de la última 'Encuesta Trimestral’ presentada por la Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), registrando un aumento del 3 % frente al mismo periodo de 2024, cuando la cifra fue de 4.594.214.

Estos resultados reflejan un dinamismo sostenido del turismo emisivo del país a lo largo del año y un notable interés por destinos internacionales no tradicionales, como lo fue Puerto Rico, que tuvo un crecimiento del 80 % en la llegada de colombianos durante este periodo del año.

Seguido de este destino, considerado como el país más paradisiaco del Caribe, se encuentra Brasil (+49 %), El Salvador (+46 %), Francia (+37 %), Turquía (+31 %), Perú (+24 %), Cuba (+23 %), Panamá (+20 %), República Dominicana (+16 %) y Costa Rica (+9 %).

“De acuerdo con la ‘Encuesta Trimestral’ Anato – ETA aplicada a las agencias de viajes asociadas, los destinos más comercializados durante el tercer trimestre de 2025 fueron España, República Dominicana, México y Estados Unidos, una tendencia que coincide con los resultados de movilidad internacional de los viajeros”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Pareja de turistas admirando la vista del sitio arqueológico de Teotihuacan, México Foto: Getty Images

En este contexto, Estados Unidos sigue liderando como el destino más visitado con 1.3 millones de colombianos, lo que equivale al 29% del total; seguido por España, que recibió 681 mil viajeros, con una participación del 14% y Panamá, que alcanzó 503 mil visitantes, que representa el 11%.

Por su parte, República Dominicana, Perú y Ecuador también se mantienen entre los mercados destacados, consolidándose como opciones recurrentes para los colombianos durante sus temporadas de vacaciones.

Además, señaló que aunque se destaca el dinamismo del turismo emisivo y receptivo durante 2025, es fundamental seguir impulsando incentivos que fortalezcan el turismo interno, clave para estimular la demanda nacional y mejorar la competitividad del sector en los próximos años.

Mujer explorando la arquitectura colonial en Quito, Ecuador, Sudamérica Foto: Getty Images

Los destinos nacionales a los más han viajado los colombianos en temporada de fin de año

De acuerdo con un informe de Booking.com, durante los últimos puentes festivos de noviembre en 2025, los destinos que más visitaron los colombianos fueron: San Andrés, con un crecimiento del 93 % en búsquedas de alojamiento, comparado con las mismas fechas del año anterior.

A la lista se sumó Medellín (86 %), Bogotá (65 %) y Cartagena, que continúa consolidándose como un destino preferido con un incremento del 56 %, mientras que Santa Marta se mantiene con un 22 % más de búsquedas, según los datos recopilados por la plataforma.