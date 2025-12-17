El Cerro de Monserrate es uno de los atractivos turísticos más visitados en Bogotá cada año. A este icónico lugar los locales y visitantes tienen la posibilidad de acceder por un sendero peatonal — de 2.5 kilómetros de extensión y más de 1.600 escalones — o a través del servicio de teleférico o funicular.

No obstante, antes de adquirir las boletas en caso de optar por la segunda opción de ascenso, es importante verificar el precio de las boletas, ya que hay una serie de descuentos especiales para algunos sectores de la población.

¿Cuánto cuesta y cómo planificar la visita a Monserrate en Navidad? Un recorrido que ofrece un viaje por el mundo este 2025

Tarifas y horarios para subir en funicular a Monserrate

Este servicio está disponible de lunes a sábados y festivos. Entre sus tarifas se destaca una especial que aplica para deportistas y ofrece la posibilidad de subir a Monserrate por $10.500 pesos colombianos.

Este descuento está disponible en horarios específicos, entre las 5:30 a.m. y las 9:00 a.m., y no aplica en días festivos. Además, puede ser mucho más económico cuando se adquiere una tarjeta Elite Sport, que tiene un costo inicial de 35.000 pesos, con una renovación anual de 17.000 pesos. No obstante, cuando se usa para 48 o más trayectos por año, la renovación es gratis.

Sobre esta tarifa especial, desde el sitio web de Monserrate explican que se trata de “una Tarjeta de Transporte recargable para nuestros deportistas ELITE”, la cual ofrece comodidad y beneficios exclusivos para facilitar los descensos y premiar el compromiso de quienes son apasionados al deporte.

Panorámica de Monserrate y Bogotá. Foto: Invest in Bogotá.

Entre los beneficios que ofrece se destaca no solo un ahorro de hasta $1.500 en cada descenso, sino la flexibilidad de recargar la tarjeta hasta con 30 tiquetes de descenso en una sola transacción.

También se puede aprovechar una tarifa especial válida de domingo a domingo, incluyendo festivos hasta las 10:30 a.m. Excepto los días martes, cuando el sendero peatonal del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) está cerrado por mantenimiento.

Adicionalmente, la tarjeta se puede recargar en cualquier taquilla disponible o próximamente la página web de este sitio, incluyendo dos trayectos gratis, por referido, un trayecto gratis el día del cumpleaños y acceso gratuito a los baños del funicular y teleférico superior.

¿Cómo adquirir esta tarjeta?

La tarjeta ELITE SPORT se puede adquirir en las taquillas y próximamente en la página web de Monserrate. Sin embargo, es importante tener en cuenta que se emiten únicamente en días hábiles.

Una vez se active, es posible recargarla con los siguientes combos:

5 trayectos - $45.000 pesos.

10 trayectos - 90.000 pesos.

20 trayectos - 180.000 pesos.

30 trayectos - $270.000 pesos.

Para obtener mayor información sobre esta tarjeta y otros beneficios de tarifas especiales, se recomienda consultar directamente la página web y redes sociales de Monserrate.