El destino internacional no tradicional que se convirtió en el más visitado por los colombianos en 2025

De acuerdo con las cifras de la más reciente Encuesta Trimestral presentada por la Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), Puerto Rico se convirtió en el destino internacional no tradicional al que más viajaron los colombianos en 2025, al registrar un crecimiento del 80 % en la llegada de viajeros entre enero y octubre de este año.

Aunque el informe no detalla las razones de esta preferencia, uno de los factores clave sería el fortalecimiento de la conectividad aérea directa desde Colombia. Actualmente, la isla cuenta con tres rutas sin escalas: Bogotá–San Juan y Medellín–San Juan, operadas por Avianca con hasta 17 frecuencias semanales combinadas, además de la ruta Medellín–San Juan de JetBlue, que ofrece entre cuatro y siete vuelos semanales.

Según Google Flights, el vuelo directo más rápido entre Bogotá y San Juan tiene una duración aproximada de 2 horas y 50 minutos, con opciones disponibles todos los días. Además, la plataforma indica que febrero suele ser el mes más económico para viajar desde la capital colombiana a la capital de Puerto Rico, con precios promedio entre $1.000.000 y $1.300.000 COP.

Entre tanto, en julio las tarifas pueden oscilar entre $1.250.000 y $1.600.000 COP, siendo el mes más costoso para emprender el viaje a este destino desde Bogotá.

En cuanto a las aerolíneas más populares con vuelos desde Bogotá hacia San Juan, además de Avianca y JetBlue, también se destaca Copa Airlines, que ofrece vuelos con conexión vía Panamá y opera entre 14 y 17 frecuencias semanales hacia la isla, ampliando las opciones para los viajeros.

Cueva Ventana en Puerto Rico

Sitios para visitar en Puerto Rico

Si estos datos lo han animado a visitar este destino, a continuación encontrará algunas opciones de planes, recomendadas por National Geographic, para planificar su viaje y disfrutar al máximo esta aventura en el país más paradisiaco del Caribe.

1. ‘La Ciudad Esmeralda’

A solo una hora al oeste de San Juan, se encuentra la pequeña localidad norteña de Arecibo, también conocida como ‘la Ciudad Esmeralda’ de Puerto Rico, un destino turístico conocido por su riqueza natural, playas y atracciones únicas como la Cueva del Indio, que ofrece vistas perfectas para tomar las mejores fotos del viaje.

Otros atractivos imperdibles en este lugar, de acuerdo con el sitio web Discover Puerto Rico, son: el Faro y Parque Histórico, la Casa Ulanga, Bosque Estatal Cambalache, Auto Cine Santana, Chorros La Planta y Lago Dos Bocas.

2. El Dorado

Esta población, ubicada al oeste de la capital puertorriqueña, es conocida como uno de los destinos más lujosos de Puerto Rico, ideal para quienes buscan descansar en escenarios mágicos.

Su popularidad se debe a sus playas de arena dorada y palmeras, entre ellas Mayagüez y Boquerón, así como una amplia lista de sitios para explorar, incluidos museos y casas históricas.

Vista aérea de El Fortín Conde de Mirasol (Fuerte de Vieques), un fuerte construido en 1845 ubicado en el pueblo de Isabel Segunda en Vieques, Puerto Rico. Foto: Getty Images

3. Isla de Vieques

Localizada en el noreste de Puerto Rico, esta isla ofrece paisajes impresionantes, espacios inexplorados y experiencias relajadas en las playas de su Costa Azul.

Una de sus atracciones imperdibles son sus tres bahías luminiscentes, donde es posible disfrutar de baños nocturnos en aguas que brillan gracias al plancton, un fenómeno natural que se aprecia en recorridos en bote o al sumergirse.