Plan nocturno en Bogotá: el Planetario presenta una jornada especial para Navidad este sábado 20 de diciembre

La magia de la Navidad llega al Planetario de Bogotá con un plan nocturno que se presentará este sábado, 20 de diciembre, de 4:00 p. m. a 9:00 p. m. Durante esta jornada se explorará cómo antiguos fenómenos astronómicos, los ciclos de la naturaleza y diversas interpretaciones culturales han dado forma a muchas de las celebraciones que hoy se asocian con esta época del año.

Algunas actividades que hacen parte de esta agenda tienen costo de boletería, por lo que se recomienda programar con antelación la visita.

La propuesta invita a descubrir cómo diversas culturas han leído el cielo y los fenómenos astronómicos que han inspirado calendarios y celebraciones de diciembre.

Actividades que se podrán disfrutar el sábado, 20 de diciembre de 2025

Show Inmersivo científico Catástrofes cósmicas

En el marco de la jornada Planetario Nocturno – Navidad Viva, llega este show centrado en cómo el universo se ha forjado a partir del caos. Desde el Big Bang, su evolución ha estado marcada por explosiones estelares, colisiones galácticas e impactos planetarios que han dado forma a todo lo que existe.

Lugar: Domo

Horario: 4:00 p. m. y 8.00 p. m.

Entradas: Tuboleta.com - $33.950 COP.

Charla interactiva Navidad Viva

Experiencia inmersiva y llena de color en torno a la importancia y el simbolismo de diversos objetos asociados a las festividades de fin de año, especialmente la Navidad. En ella se explorará el origen de estos elementos y la manera en que llegaron a convertirse en adornos de gran popularidad.

Lugar: Domo

Horario: 5 p.m. y 6 p.m.

Entrada libre hasta completar aforo

Charla interactiva Naveguemos por el cielo

La actividad propone una experiencia inmersiva y participativa para acercar al público al cielo, sus objetos y su reconocimiento, integrando la astronomía con las interpretaciones mitológicas de distintas culturas.

Lugar: Auditorio

Horario: 6 p.m., 7 p.m. y 8 p.m.

Entrada libre hasta completar aforo

Taller Anticipando eclipses

En este espacio se espera que los asistentes puedan predecir los próximos eclipses, bien sean de Sol o de Luna, realizando un cálculo aritmético sencillo y abordando temas como el ciclo de Saros, el movimiento conjunto de la Tierra y la Luna alrededor del Sol, entre otros.

Lugar: Astroteca

Horario: 4 p.m., 6 p.m. y 8 p.m.

Entrada libre hasta completar aforo

Taller ¿Por qué este calendario?

Taller orientado a comprender cómo se fue construyendo, a lo largo del tiempo, el actual calendario gregoriano.

Lugar: Astroteca

Horario: 5 p.m. y 7 p.m.

Entrada libre hasta completar aforo

Mesas de Juegos: Súper Cartas

En este espacio los participantes podrán sumergirse en una experiencia lúdica e interactiva con SuperMundos, SuperConstelaciones y SuperCosmos, juegos con los que explorarán la diversidad del universo mientras desarrollan su curiosidad y comprensión sobre el cosmos.

Lugar: Segundo piso

Horario: 5 p.m. a 9 p.m.

Entrada libre hasta completar aforo

Taller Nubes: entre formas y capas

Un espacio para reconocer cómo se generan las nubes a partir de un experimento en el que cada asistente podrá hacer una, mientras aprende a clasificarlas a partir de su forma e identificar la información que brindan, por ejemplo, si anuncian una tormenta o un día soleado.

Lugar: Terraza

Horario: 4 p.m.

Entrada libre hasta completar aforo

Observación nocturna

Usando telescopios, apoyados de una charla apoyada en un sistema de simulación astronómica, se busca explorar el cielo, reconocer estrellas, constelaciones y otros objetos que allí se encuentran.