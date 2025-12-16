Suscribirse

Turismo

Los centros comerciales con las mejores decoraciones navideñas: son imperdibles

Este es un recorrido en imágenes por los sitios más creativos en esta Navidad. Este es el ganador.

Redacción Economía
17 de diciembre de 2025, 3:15 a. m.
Decoración navideña en Centros comerciales
Decoración navideña en Centros comerciales | Foto: Mall & Retail / Cortesía

Diez finalistas del 5º concurso de decoraciones navideñas, adelantado por la firma Mall & Retail, experta en centros comerciales, darán una idea de la ruta que podría convertirse en uno de los planes turísticos por la ciudad de Bogotá, no solo para asistir a las novenas, que se inician en este 16 de diciembre, sino para ojear la creatividad desplegada para vestir los sitios del comercio del color y la luz de la Navidad.

La selección está en estricto orden alfabético y el ganador será premiado el jueves 18 de diciembre.

Centro Comercial Andino, decoración navideña
Centro Comercial Andino participó. | Foto: Mall & Retail / Cortesía

1. Centro Comercial Andino: En este lugar, en el norte de Bogotá, fueron anclados carruseles que conservan los colores tradicionales de la Navidad: verde y rojo, y decorado con algunos de los personajes de la época.

2. Centro Mayor: Se destaca el circo mágico y el estilo americano en el que predomina el azul y el blanco, sin dejar de lado el rojo. Dentro de la programación prevista están los shows musicales ‘Cantar y Vivir’.

Navidad
Esta es la propuesta del Centro Comercial Centro Mayor. | Foto: Mall & Retail

3. Fontanar: En este centro comercial se introdujo la nieve como elemento distintivo, en medio de la cual se pasean arlequines. La decoración tiene fantasía y espíritu festivo.

4. Gran Plaza El Ensueño: Ubicado en el sur de la capital del país, este centro comercial tiene árboles gigantes, osos en movimiento y espacios de juegos para los niños, que son los protagonistas de la temporada festiva.

Concurso de decoración navideña en centros comerciales.
Centro Comercial Fontanar se destacó. | Foto: Mall & Retail / Cortesía

5. Mallplaza: La creación de la decoración navideña en este lugar fue titulada “Fabricando sueño”.

6. Multiplaza: El espacio en este mall fue llenado de tropetas, luces y estrellas.

Centro comercial Mallplaza
Postal del centro comercial Mallplaza. | Foto: Mall Plaza / Cortesía

7. Parque La Colina: Decoraciones con arcos para la interacción de los visitantes; árboles gigantes están entre los elementos que se podrán disfrutar en este centro comercial.

8. Titán Plaza: En este centro comercial se destaca el rincón de los ojos en movimiento y la aldea Titán.

9. Unicentro: Predomina la fantasía en el parque de invierno.

10. Plaza Imperial: La magia boreal fue puesta en el espacio de este centro comercial.

Ganador del concurso

Tras una compleja decisión, el jurado decidió elegir como ganadora la propuesta del Centro Comercial Unicentro, que recorre las tradiciones navideñas de distintas culturas, integrando luces, arte, música y una pista de hielo real.

En el recorrido hay varias estaciones geográficas: París, con una majestuosa Torre Eiffel. Islandia, con las míticas auroras boreales. Alemania, describiendo la tradición del carrusel y el aroma a galletas, especias y dulces caseros que hacen parte de la magia de la Navidad. Nueva York, con el mítico Rockefeller Center con su gran pista de hielo.

Navidad
Centro comercial Unicentro, ganador del concurso de decoración navideña. | Foto: Mall & Retail / Cortesía

