Centro comercial tendrá pantallas de infovuelos en sus instalaciones; visitantes podrán ir a cine mientras esperan su viaje

Los aeropuertos pueden ser un espacio emocionante para muchos: son el lugar en el que empiezan viajes inolvidables o en el que se dan reencuentros con seres queridos. Sin embargo, también pueden llegar a ser ubicaciones para largas esperas, ya sea por el retraso de algún vuelo, por una escala de varias horas o por la congestión típica en épocas de alta temporada.

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Por esta razón, y con el fin de aprovechar su cercanía con El Dorado y el Puente Aéreo, el Centro Comercial Nuestro Bogotá anunció la instalación de 4 mega pantallas de infovuelos en algunas de sus zonas con más tráfico, para que viajeros y familiares puedan esperar y monitorear sus vuelos desde sus instalaciones.

Así, por medio de una alianza con Opain, y con el mismo formato y la misma información que los televisores de los aeropuertos, los usuarios podrán ver en español e inglés el número y la aerolínea de todos los vuelos nacionales e internacionales, tanto de El Dorado como del Puente Aéreo; conocer su estado actual y saber la puerta de embarque (en el caso de las salidas).

Zona VIP Nuestro Bogotá Foto: Cortesía Nuestro Bogotá

De esta manera, las personas podrán esperar sus vuelos en un entorno que está a pocos minutos en carro de ambas terminales aéreas; que es menos congestionado, que cuenta con más opciones de comida y entretenimiento; y que ofrece una amplia variedad de tiendas de conveniencia, como farmacias y almacenes de variedades (Miniso, Dollarcity y Un Millón de Ilusiones), para compras de último momento.

“Contar con pantallas de infovuelos es tan práctico que, dependiendo del tiempo de espera, un visitante puede elegir entre ver una película en cine, jugar bolos o pádel, montar en karts e, incluso, ir al gimnasio. Esto reconfigura por completo la forma en la que estamos acostumbrados a esperar por nuestros vuelos”, explicó David Vaca, gerente estratégico del CC Nuestro Bogotá.

Es de recordar que esta iniciativa se suma a la de la zona lounge, en la que los pasajeros acceden a un coworking con experiencia VIP dentro del centro comercial; y a la de la ruta circular gratuita entre el aeropuerto y Nuestro Bogotá, que pasa por los principales hoteles del sector y por el Puente Aéreo. Ambas entraron en operación el año pasado.

Centro comercial Nuestro Bogotá Foto: Cortesía Centro comercial Nuestro Bogotá

Finalmente, a manera de referencia, vale mencionar que el Aeropuerto Internacional El Dorado, según el medio especializado Aviacionline, movilizó a más de 45,4 millones de pasajeros durante el 2025, lo que lo convierte en la segunda terminal más concurrida de la región, después del Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos (Brasil).