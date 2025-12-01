Planetario de Bogotá reunió a figuras de la cultura, el entretenimiento y los negocios para el lanzamiento del último modelo de Bulova

La capital colombiana se convirtió en la ciudad escogida para la realización de un exclusivo evento que reunió a figuras de la cultura, la gastronomía, el entretenimiento y los negocios en un espacio cargado de simbolismo astronómico, donde proyecciones estelares y videos históricos subrayaron el rol de la marca de relojes estadounidense Bulova en la carrera espacial.

El planetario no fue escogido al azar, el domo del recinto recreó un ambiente que conectó el pasado de la Nasa con la relojería actual.​ La marca de relojería, fundada en 1875, presentó su nuevo Lunar Pilot con esfera de Timascus, un modelo que evoca la misión Apolo 15 de 1971, cuando un cronógrafo de la marca acompañó al astronauta David Scott en la Luna.

Durante la misión Apolo 15, lanzada el 26 de julio de 1971, el Bulova Lunar Pilot sirvió como respaldo crítico cuando falló el Omega Speedmaster oficial, midiendo con precisión el tiempo en caminatas extravehiculares para evitar riesgos en oxígeno y baterías.

La nueva edición mantiene esa esencia con un movimiento de cuarzo de alta frecuencia a 262 kHz, ocho veces más preciso que un cuarzo estándar, ofreciendo desviaciones de apenas segundos al año.

La esfera de Timascus, un material de titanio con patrones únicos forjados a alta presión, rinde homenaje a esa durabilidad extrema, combinado con caja de acero inoxidable de 45 mm, cristal de zafiro antirreflejos y resistencia al agua de 50 metros.​

Bulova ha sido un socio activo en la implementación de los programas espaciales de la Nasa, gracias a su famosa experiencia en ingeniería. La marca ha colaborado ​​con la Nasa desde mediados de la década de 1950 hasta la década de 1970. Ha contribuido en 46 misiones, utilizando la innovadora tecnología Accutron en todos los sistemas de instrumentación y cronometraje.

BULOVA CELEBRA EN BOGOTÁ EL LANZAMIENTO DEL LUNAR PILOT EN HOMENAJE A LA MISIÓN APOLO 15 | Foto: Talk Media Group

Este lanzamiento en Colombia forma parte de la estrategia global de la marca de relojes para resaltar su archivo histórico, posicionando el Lunar Pilot como puente entre innovación técnica y herencia espacial.​

Durante el evento, el artista brasileño Thiago Rosinhole presentó su obra Budii, la cual reflexiona sobre la tecnología y el universo, dialogando visualmente con la estética futurista del Timascus en el reloj.

Los Kitchen Brothers, el dúo bogotano conocido por fusionar ciencia y alta cocina, sirvieron una cena molecular inspirada en viajes espaciales, platos con texturas etéreas y presentaciones que evocaban nebulosas y órbitas, usando esferificaciones y espumas para simular ingravidez.​

