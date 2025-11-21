Mario Hernández y Disney juntos en una colección mágica. Estos son los detalles

Mario Hernández, la icónica marca de moda colombiana, anunció en octubre la colaboración más importante de su historia: Disney | Mario Hernández, un encuentro entre dos universos que ha conquistado los corazones de muchos, alrededor del mundo. Más que una colección, este proyecto es la unión de memorias, emociones y creatividad. Se trata de una propuesta inspirada en la magia de Mickey y Minnie Mouse, combinada con la tradición artesanal y atemporal de Mario Hernández.

Su resultado fueron cuatro cápsulas: Sueños, Amor, Magia y Aventura, que se encuentran para recordar que la vida está hecha de imaginación, amor, aventuras y magia. Para Mario Hernández, presidente de la compañía, y Lorenzo Hernández, director creativo de la marca, la colaboración “es la materialización de 45 años de sueños. Un encuentro entre la tradición de Mario Hernández y la magia de Disney que inspira a seguir creyendo que lo extraordinario siempre es posible”.

Inspirada en Fantasía, esta cápsula en azul noche deslumbra con cristales Swarovski aplicados a mano. | Foto: Mario Hernández - API

Sueños es el inicio del viaje. Inspirada en los primeros sketches de Mickey Mouse y en las líneas en blanco y negro que lo convirtieron en un ícono, esta cápsula presenta 21 piezas unisex en la misma paleta monocromática: chaquetas, camisetas, bolsos y billeteras. Cada diseño rinde homenaje al origen con un estilo sobrio, funcional y atemporal. Algunas piezas incluyen bocetos artísticos de Mickey en relieve sobre cuero, mientras que los bolsos multifuncionales se adaptan a distintos usos y ritmos del día, y las camisetas, chaquetas y accesorios se convierten en esenciales versátiles.

El rojo profundo y los lunares blancos definen la cápsula Amor, una propuesta de nueve piezas hechas a mano por artesanos colombianos que evoca la feminidad alegre y la dulzura de Minnie Mouse. Entre los productos de destacan bolsos y billeteras pensados para las distintas facetas de la mujer contemporánea: desde tote bags funcionales para el día a día, hasta bolsos de mano que destacan en ocasiones especiales y billeteras con detalles románticos.

Magia es lo extraordinario que nos rodea. Inspirada en Fantasía, esta cápsula en azul noche deslumbra con cristales Swarovski aplicados a mano. Sus seis piezas en cuero, versátiles y elegantes, celebran los destellos extraordinarios que aparecen en lo cotidiano, pensadas para quienes buscan llevar un brillo único en cada instante. Esta cápsula se compone de seis productos que celebran el poder de la magia y el arte de soñar.

La colección Diseny | Mario Hernández es una propuesta inspirada en la magia de Mickey y Minnie Mouse, combinada con la tradición artesanal y atemporal de Mario Hernández. | Foto: Mario Hernández - API

Aventura es el llamado a descubrir: un homenaje a Colombia y a la libertad de explorar, con 21 piezas en tonos café y beige, adornadas con parches que cuentan historias de viaje y que invitan a recorrer montañas, mares y ciudades con diseños inspirados en Mickey Mouse como acompañante principal. Aventura es una invitación a descubrir el mundo y a vivir cada destino con el corazón abierto.

Inspirada en los primeros sketches de Mickey Mouse y en las líneas en blanco y negro que lo convirtieron en un ícono, Sueños presenta 21 piezas unisex en la misma paleta monocromática. | Foto: Mario Hernández - API