El regreso de Jet-set

Natalia Angarita, María Claudia Naranjo, Paola Vanegas, María Consuelo Castro y Juanita Gómez. | Foto: Guillermo Torres Reina-Semana
En Casa Lolita, en Bogotá, Jet-set celebró su regreso con Mujeres+. Este evento reunió a 50 mujeres influyentes del país para vivir una noche mágica, que incluyó una pasarela de St. Dom y el lanzamiento de VOET, la nueva marca de perfumería del fundador de Monastery, Esteban Velásquez. Fue una velada marcada por el estilo, la elegancia y el liderazgo con propósito.
Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A.
Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.
Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los aquí aparezca, aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin idioma sin autorización escrita por su titular.
Síganos en redes
Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.