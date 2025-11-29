Suscribirse

SOCIEDAD

El regreso de Jet-set

En medio de un evento se lanzó nuevamente la revista.

Redacción Semana
29 de noviembre de 2025, 5:44 a. m.
Natalia Angarita, María Claudia Naranjo, Paola Vanegas, María Consuelo Castro y Juanita Gómez.
Natalia Angarita, María Claudia Naranjo, Paola Vanegas, María Consuelo Castro y Juanita Gómez. | Foto: Guillermo Torres Reina-Semana

En Casa Lolita, en Bogotá, Jet-set celebró su regreso con Mujeres+. Este evento reunió a 50 mujeres influyentes del país para vivir una noche mágica, que incluyó una pasarela de St. Dom y el lanzamiento de VOET, la nueva marca de perfumería del fundador de Monastery, Esteban Velásquez. Fue una velada marcada por el estilo, la elegancia y el liderazgo con propósito.

Michelle Yidios Hakim.
Michelle Yidios Hakim. | Foto: Guillermo Torres Reina-Semana
Érika Aristizábal y Giovanna Maroso.
Érika Aristizábal y Giovanna Maroso. | Foto: Guillermo Torres Reina-Semana
Una bailarina sorprendió con una performance llena de fuerza y dramatismo.
Una bailarina sorprendió con una performance llena de fuerza y dramatismo. | Foto: Samantha Chávez-Semana
Mariana Suárez yNatalia Robledo Luna.
Mariana Suárez y Natalia Robledo Luna. | Foto: Guillermo Torres Reina-Semana
Maryangel Romero, María Angélica Rincón, Agnes Desplechin, Patricia Nieto y Jacqueline Rosales.
Maryangel Romero, María Angélica Rincón, Agnes Desplechin, Patricia Nieto y Jacqueline Rosales. | Foto: Guillermo Torres Reina-Semana
Martina Hakim y Olga Lucía Londoño.
Martina Hakim y Olga Lucía Londoño. | Foto: Guillermo Torres Reina-Semana
Inés María Zabaraín, Ana González y Quichi Cortés.
Inés María Zabaraín, Ana González y Quichi Cortés. | Foto: Guillermo Torres Reina-Semana
Patricia Tascón y Ángela María Cáceres.
Patricia Tascón y Ángela María Cáceres. | Foto: Guillermo Torres Reina-Semana
Daniela Álvarez deslumbró con su elegancia y carisma.
Daniela Álvarez deslumbró con su elegancia y carisma. | Foto: Guillermo Torres Reina-Semana

