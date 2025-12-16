Cuatro rutas imperdibles en Cundinamarca para disfrutar la magia de la Navidad este 2025

Si desea hacer planes diferentes en esta temporada navideña, el departamento de Cundinamarca, en Colombia, presenta cuatro opciones de rutas imperdibles para disfrutar la magia de esta época especial antes de finalizar el año.

Cada trayecto, según explica la Gobernación del departamento en su sitio web, fue creado para brindar a propios y visitantes experiencias sensoriales a través de luces, colores, sabores y fascinantes paisajes.

La primera opción es la Ruta Navideña de Ubaté Luces y colores del Altiplano Cundiboyacense, que ofrece la oportunidad de hacer un recorrido por la historia y la arquitectura colonial del norte del departamento: Tausa, Sutatausa, Cucunubá, Susa, Fúquene, Ubaté, Guachetá y Simijaca y algunos municipios de Boyacá.

Este plan es perfecto para quienes disfrutan de los climas fríos, las tradiciones campesinas y las noches iluminadas por el encanto de la Navidad.

La segunda opción en la Ruta Navideña Sabana Centro Oficios, Sabores y Saberes, que contempla once municipios que exhiben lo mejor de su cultura, gastronomía y magia artesanal: Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá, incluyendo paradas en los sitios más emblemáticos de la región, entre ellos:

Estación del Tren de la Sabana, en Cajicá,

Parque principal de Chía

Embalse del Neusa, en Cogua

Bioparque La Reserva, en Cota

Casa Museo Campesino, en Gachancipá

Mina de Sal, en Nemocón

Cabaña Alpina, en Sopó

En tercer lugar, se encuentra la Ruta Turística Navideña Almeidas, compuesta por tres poblaciones que conservan muy viva la esencia de la Navidad. El recorrido inicia en el cementerio indígena de Machetá, pasando por el parque principal de Tibirita y finalizando en las tranquilas e iluminadas calles de Manta.

Estas son las rutas navideñas en Cundinamarca. | Foto: Créditos: Gobernación de Cundinamarca

Esta ruta se caracteriza por celebrar una Navidad auténtica, donde se resalta la identidad territorial y se enfoca en fortalecer el turismo cultural a través de calles que cobran vida con luces festivas, pesebres elaborados con tradición, expresiones artísticas y otras actividades diseñadas para compartir en familia.

Por último, está la “Ruta Navideña Sabana de Occidente”, la cual pasa por los lugares más representativos de la provincia, como el Parque Las Aguas de Mosquera, Parque Pedro Fernández en Madrid, Centro Cultural Bacatá en Funza y Parque Arqueológico Piedras del Tunjo en Facatativá.