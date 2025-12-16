Suscribirse

Cuatro rutas imperdibles en Cundinamarca para disfrutar la magia de la Navidad este 2025

Cada trayecto fue creado para brindar a locales y visitantes experiencias sensoriales a través de luces, colores, sabores y fascinantes paisajes.

Redacción Turismo
16 de diciembre de 2025, 10:11 p. m.
Mosquera, Cundinamarca
Navidad en Mosquera, Cundinamarca | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Mosquera, Cundinamarca / API

Si desea hacer planes diferentes en esta temporada navideña, el departamento de Cundinamarca, en Colombia, presenta cuatro opciones de rutas imperdibles para disfrutar la magia de esta época especial antes de finalizar el año.

Cada trayecto, según explica la Gobernación del departamento en su sitio web, fue creado para brindar a propios y visitantes experiencias sensoriales a través de luces, colores, sabores y fascinantes paisajes.

Contexto: La joya oculta entre las montañas de Caldas que cautiva con sus cafetales pintorescos y brisas frescas

La primera opción es la Ruta Navideña de Ubaté Luces y colores del Altiplano Cundiboyacense, que ofrece la oportunidad de hacer un recorrido por la historia y la arquitectura colonial del norte del departamento: Tausa, Sutatausa, Cucunubá, Susa, Fúquene, Ubaté, Guachetá y Simijaca y algunos municipios de Boyacá.

Este plan es perfecto para quienes disfrutan de los climas fríos, las tradiciones campesinas y las noches iluminadas por el encanto de la Navidad.

La segunda opción en la Ruta Navideña Sabana Centro Oficios, Sabores y Saberes, que contempla once municipios que exhiben lo mejor de su cultura, gastronomía y magia artesanal: Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá, incluyendo paradas en los sitios más emblemáticos de la región, entre ellos:

  • Estación del Tren de la Sabana, en Cajicá,
  • Parque principal de Chía
  • Embalse del Neusa, en Cogua
  • Bioparque La Reserva, en Cota
  • Casa Museo Campesino, en Gachancipá
  • Mina de Sal, en Nemocón
  • Cabaña Alpina, en Sopó

En tercer lugar, se encuentra la Ruta Turística Navideña Almeidas, compuesta por tres poblaciones que conservan muy viva la esencia de la Navidad. El recorrido inicia en el cementerio indígena de Machetá, pasando por el parque principal de Tibirita y finalizando en las tranquilas e iluminadas calles de Manta.

Cundinamarca
Estas son las rutas navideñas en Cundinamarca. | Foto: Créditos: Gobernación de Cundinamarca

Esta ruta se caracteriza por celebrar una Navidad auténtica, donde se resalta la identidad territorial y se enfoca en fortalecer el turismo cultural a través de calles que cobran vida con luces festivas, pesebres elaborados con tradición, expresiones artísticas y otras actividades diseñadas para compartir en familia.

Contexto: A 30 minutos de Tunja, el pequeño pueblo boyacense ideal para disfrutar de su riqueza natural y su agradable clima

Por último, está la “Ruta Navideña Sabana de Occidente”, la cual pasa por los lugares más representativos de la provincia, como el Parque Las Aguas de Mosquera, Parque Pedro Fernández en Madrid, Centro Cultural Bacatá en Funza y Parque Arqueológico Piedras del Tunjo en Facatativá.

Con estas cuatro rutas, a pocos kilómetros de Bogotá, será posible vivir una Navidad diferente entre paisajes que deslumbran en territorios llenos de encanto y tradición, viviendo y sintiendo esta época de municipio en municipio.

