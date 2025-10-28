El destino colombiano elegido como uno de los mejores lugares del mundo para viajar en 2026, según National Geographic

Aunque aún faltan algunos meses para que termine el 2025, muchos viajeros ya comienzan a planificar sus próximas aventuras. Anticipándose a esta tendencia, los editores, fotógrafos y exploradores de la reconocida revista National Geographic publicaron su lista anual con los mejores destinos del mundo para visitar en 2026.

En esta selecta recopilación, destaca un destino colombiano, reafirmando el atractivo y la diversidad que ofrece el país a los amantes de los viajes y la naturaleza. Este lugar es Medellín, la capital del departamento de Antioquia.

Según la publicación, visitar este destino es un excelente plan para quienes desean “perderse” en su escena artística transformadora a través de experiencias como el Festival de Arte Callejero, un evento que reúne talento local e intencionalidad en el muralismo y llena de color el espacio público.

Por otro lado, destaca los recorridos artísticos en la Comuna 13, así como las exposiciones que se pueden disfrutar en el Jardín Botánico.

Para los amantes de la cultura paisa y sus tradiciones, se invita a visitar la ciudad durante la Feria de Las Flores en agosto, o conocer la colección de obras de Fernando Botero que se encuentran en el Museo de Antioquia.

Turistas extranjeros parque lleras en la ciudad de Medellín | Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Estas son las razones por la cuales la capital de Antioquia está en este lista, de acuerdo con la prestigiosa revista, que describe la Ciudad de la Eterna Primavera como uno de los destinos culturales más vibrantes y diversos de Colombia.

Un destino que cada vez atrae a más viajeros

De acuerdo con el último informe del Sistema de Inteligencia Turística de Medellín (SIT), julio se convirtió en un mes histórico para Medellín este 2025, luego de registrar 201.920 ingresos de pasajeros por el punto migratorio del aeropuerto José María Córdova.

De esta cifra de visitantes, se encontró de que el 59.6 % fueron no residentes, lo que representó un crecimiento del 13.5 % frente al mismo mes del año 2024, cuando se registraron 177.920 pasajeros.

Con estos datos se confirma que Medellín continúa consolidándose como uno de los destinos preferidos para visitar en Colombia.

Panorámica de Medellín. | Foto: Alcaldía de Medellín.

Otros destinos recomendados para visitar en 2026

En la lista presentada por National Geographic, se incluyen otros destinos como Los Dolomitas, Milán, Italia; Pekín, China; Dominica; Rabat, Marruecos; Hull, Yorkshire, Inglaterra; Badlands de Dakota del Norte, EE. UU.; Manila, Filipinas; Costa del Mar Negro, Turquía; Jiva, Uzbekistán; Parque Nacional Akagera, Ruanda, África oriental.