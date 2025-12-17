Los municipios antioqueños destacan por su larga lista de encantos. En total son 125 y muchos de ellos se han consolidado como lugares imperdibles de conocer gracias no solo a la cercanía con Medellín, sino a la amplia oferta que les brindan a los viajeros.

En el oriente de este departamento, a menos de 100 kilómetros de la capital, se encuentra Abejorral, un lugar que les ofrece a propios y extraños una temperatura promedio de 17 grados centígrados y que destaca por sus múltiples atractivos naturales y culturales.

En medio de las muchas posibilidades está la casa en el aire, la cual se encuentra ubicada en el Cerro San Vicente. Este es considerado uno de los atractivos turísticos más reconocidos del municipio, un aero hostal colgando en el cerro, a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar.

Esta es la casa en el aire en el municipio de Abejorral, en Antioquia. Foto: Facebook Casa en el aire/API.

Se dice que esta es una experiencia única e imperdible y tiene una capacidad de acomodación doble para 10 personas. Para desplazarse hasta allí se puede ir hasta determinado punto en carro y luego se ingresa a este mágico lugar caminando o haciendo canopy. En este lugar es posible descansar con una hermosa vista en una hamaca a 70 metros de altura.

La cuerda del canopy tiene una extensión aproximada de 400 metros de largo y una altura promedio de 70 metros. La casa en el aire tiene varias áreas y una de ellas es la social donde son recibidos los visitantes, tanto de hospedaje como pasadía.

En el lugar manejan actividades de aventura, empezando por el canopy, pero también hay un péndulo que permite vivir una experiencia en el aire. Así mismo, quien llega hasta allí puede hacer escalada en roca.

Además de este mágico lugar, enclavado en la montaña, este destino antioqueño destaca porque ofrece diferentes pisos térmicos que permiten adentrarse en la diversidad de la producción agraria. Es un territorio propicio para el senderismo donde se disfruta de su riqueza en fauna y flora, las montañas y los atardeceres.

Abejorral es uno de los pueblos para visitar en el oriente de Antioquia. Foto: Getty Images

Otros atractivos de Abejorral

Pero si el plan de los viajeros no se centra en la aventura que brinda la casa en el aire y los demás atractivos naturales, en este destino hay otras cosas qué hacer. Por ejemplo, en el casco urbano está uno de los centros históricos más extensos, declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, indica el portal Turismo Antioquia Travel.

Este es considerado un lugar muy especial que muestra la esencia de la tradición y la historia de la región. Se dice que la imponente iglesia transporta a los visitantes a épocas pasadas.

Este pueblo conserva su arquitectura original y su encanto rural, lo que lo convierte en un destino ideal para aquellos que buscan sumergirse en la autenticidad y la belleza de la cultura antioqueña.