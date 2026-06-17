No todo fue alegría con el banderazo de colombianos en México: video registró pelea vergonzosa de algunos “hinchas”

La expectativa por el debut de la Selección Colombia en el Mundial de 2026 llevó a cientos de aficionados cafeteros a reunirse en México para participar en el tradicional banderazo de apoyo al equipo nacional.

🔴 Uzbekistán vs. Colombia EN VIVO hoy, Mundial 2026: colombianos copan el metro en Ciudad de México

Lo que comenzó como una jornada de celebración, música, cánticos y muestras de orgullo patrio terminó empañado por un lamentable episodio de violencia protagonizado por un grupo de asistentes.

#OPINE. ¡Lamentable! Circulan en algunas plataformas digitales, videos que muestran un enfrentamiento protagonizado por aficionados colombianos en las calles de Ciudad de México, horas antes del debut de la Selección Colombia contra Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/TXcEUqIA0N — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) June 17, 2026

En las horas previas al compromiso mundialista, los seguidores colombianos se congregaron en diversos puntos de la capital mexicana para alentar a los dirigidos por el cuerpo técnico nacional.

Con camisetas amarillas, banderas tricolores y tambores, los aficionados crearon un ambiente festivo que reflejaba la ilusión de todo un país por el inicio de la Copa del Mundo.

Sin embargo, no todo fue alegría. A través de redes sociales comenzó a circular un video que muestra una fuerte discusión entre varios asistentes al evento. Lo que inicialmente parecía un intercambio de palabras subió rápidamente de tono hasta convertirse en una pelea física ante la mirada atónita de otros aficionados.

Las imágenes evidencian empujones, insultos y algunos golpes entre los involucrados, mientras varias personas intentaban intervenir para separar a los protagonistas del altercado.

Un video compartido por la cuenta @ColombiaOscura destacó un enfrentamiento en el que estarían involucrados miembros de barras populares de equipos del fútbol profesional colombiano.

Banderazo de Colombia en México Foto: Pantallazo Colprensa

Aunque hasta el momento no se conocen detalles oficiales sobre las causas que originaron la confrontación, el episodio ha generado múltiples reacciones en plataformas digitales. Muchos usuarios criticaron el comportamiento de los involucrados y señalaron que este tipo de acciones perjudica la imagen de la afición colombiana en eventos internacionales.A pesar del incidente, la mayoría de los asistentes continuó disfrutando del evento y mantuvo su respaldo incondicional al combinado nacional. Los cánticos, las fotografías y las muestras de entusiasmo volvieron a dominar el ambiente una vez que la situación fue controlada.