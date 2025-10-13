Hamás liberó en las últimas horas a 20 personas secuestradas, entre ellas Elkana Bohbot, ciudadano colombo israelí, tras el acuerdo alcanzado para el alto al fuego en la Franja de Gaza.

El hecho fue destacado por el presidente Gustavo Petro. “Qué florezca la felicidad de Elkana, su esposa y su hijo”, señaló en la red X.

La excanciller Laura Sarabia también celebró este hecho: “Tuve la oportunidad de hablar con Rebecca muchas veces, entender su dolor y la angustia por la liberación de su esposo. Hoy, me llena de alegría que su sueño se cumplió, y de nuevo la familia estará completa. ¡Bienvenido Elkana!”.

En redes sociales, se difundieron las primeras imágenes del reencuentro del colombo israelí con su esposa, la colombiana Rebecca González.

En un video publicado por el Consulado General de Israel en Colombia, se observa a la pareja dándose un emotivo abrazo.

González mostró su emoción por este hecho en una publicación en redes sociales. “Este momento se ha hecho realidad gracias a todos ustedes. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias por hacer de este día una realidad. Después de tanto tiempo, finalmente un mar de alegría sin límites ha regresado a mi vida”, dijo.

Bohbot fue secuestrado el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás interrumpió el Festival Nova, que se desarrollaba cerca a la Franja de Gaza, y en el que fueron asesinadas más de 370 personas junto a decenas de secuestrados. El colombiano era uno de los productores del festival.

En medio del cautiverio de Bohbot se había conocido un video como prueba de supervivencia en el que se le veía desgastado por la situación que estaba viviendo.

La gente reacciona cuando un convoy que transportaba a los rehenes liberados de la Franja de Gaza llega a una base militar cerca de Reim, en el sur de Israel. | Foto: AP

González contó en las últimas horas cómo ha vivido ese proceso y que estaba a la espera de la liberación de su esposo. El Ejército israelí le informó del protocolo que se establecería para traerlo de vuelta y la ruta de atención que se le dará para verificar su estado de salud.

Uno de los detalles más conmovedores es que Bohbot podrá ver a su hijo, pues cuando fue secuestrado por Hamás apenas era un bebé.