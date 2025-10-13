Donald Trump da por iniciadas las conversaciones para la segunda fase del plan y elogia el papel de Egipto en acuerdo sobre Gaza

El presidente de Estado Unidos, Donald Trump, aseguró que las conversaciones para una segunda fase del acuerdo de paz entre Israel y Hamás ya “han comenzado”, en sus primeras declaraciones tras aterrizar en Egipto para participar en la simbólica rúbrica de dicho pacto, que ya se ha traducido este lunes en un canje de rehenes y presos.

“Han comenzado, hasta donde yo sé, cara a cara”, declaró Trump, en unas declaraciones a los medios junto a su homólogo egipcio, Abdelfatá al Sisi. El mandatario norteamericano, principal impulsor del plan de paz, sugirió que las fases están, en la práctica, “un poco entremezcladas” entre sí.

Al Sisi, por su parte, elogió a Trump por ser el “único capaz de poner fin a la guerra” entre Israel y Hamás, poco después de que el magnate aterrizase en la localidad egipcia de Sharm el Sheij para la cumbre en la que se firmará el acuerdo de alto el fuego en Gaza.

“Lo que debemos hacer ahora es consolidar el alto el fuego y asegurarnos de que se mantenga y perdure, para que podamos entregar todos los cuerpos restantes de los fallecidos a sus familias. Esto es fundamental. Es necesario traer más ayuda humanitaria y colaborar estrechamente en el seguimiento del alto el fuego”, subrayó.

Por su parte, Trump catalogó de “líder poderoso” a Al Sisi. “Hamás respeta a este país y respeta a los líderes egipcios. Ha jugado un papel muy importante. Lo aprecio mucho”, explicó. Destacó el rol de mediador del mandatario de Egipto.

“El general ha desempeñado un papel clave porque Hamás respeta a este país y respeta la autoridad de Egipto”, declaró Trump durante la reunión.

El mandatario republicano llegó al balneario de Sharm el Sheij, donde copresidirá junto a Al Sisi la cumbre sobre el futuro de Gaza en la que participarán dirigentes de unos 20 países, tras el cese el fuego en el territorio palestino que entró en vigor el viernes.

La primera fase del pacto entre Israel y Hamás preveía el canje de los últimos rehenes israelíes en Gaza -20 vivos y 28 fallecidos- por casi 2.000 palestinos recluidos en cárceles israelíes.

En una breve visita a Israel antes del encuentro, Trump recibió una ovación de varios minutos en la Knéset, el Parlamento israelí, en una jornada de júbilo en el país por la liberación de los rehenes vivos que estaban en Gaza desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Se acabó “la larga y dolorosa pesadilla” de la guerra en Gaza, declaró el mandatario estadounidense, artífice de un plan en 20 puntos que hizo posible el alto el fuego y la liberación de los rehenes.

El presidente Donald Trump (izquierda) camina con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a su llegada al aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, Israel | Foto: AP

Trump aseguró que el grupo terrorista Hamás seguirá ejerciendo temporalmente el control armado en la Franja de Gaza. “Les hemos dado la aprobación por un tiempo (...). Tendremos que vigilar que no haya grandes problemas. Creo que todo irá bien”, dijo respondiendo a preguntas de los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force 1 durante el vuelo hacia Tel Aviv.