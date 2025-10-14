“Viene con muchas heridas emocionales”: Rebecca González contó cómo fue encontrarse con su esposo liberado por Hamás

Donald Trump proclamó la “paz en Oriente Medio” tras firmar junto a los dirigentes de Egipto, Catar y Turquía una declaración para garantizar el acuerdo entre Israel y Hamás para poner fin a la guerra en Gaza.

A lo largo del día, los últimos 20 secuestrados vivos en poder de Hamás fueron entregados en dos fases al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

La mayoría de las 251 personas secuestradas durante el ataque del 7 de octubre habían sido liberadas durante dos treguas anteriores en Gaza.

Liberación de los últimos 20 rehenes israelíes vivos tras más de dos años de cautiverio, junto con la entrega de los cuerpos de 4 de 28 rehenes fallecidos, en el marco del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

Sin embargo, los ojos de Colombia estaban puestos en una persona, se trata de Elkana Bohbot, un colombo-israelí que fue secuestrado durante el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en el festival de música Nova, en Israel.

Antes de ser secuestrado, Bohbot trabajaba en producción de eventos (construcción de escenarios, logística de conciertos)

Durante su cautiverio, Hamás difundió varios videos propagandísticos en los que aparece Bohbot, algunos de ellos bajo coacción, pidiendo su liberación o expresando su situación de sufrimiento.

Tras dos años de tortura física y mental, el hombre volvió a abrazar a su esposa, Rebecca, quien habló en Blu Radio sobre el regreso a la libertad de su pareja tras dos años de secuestro.

Rebecca preparó todo para recibir a Elkana.

“El momento en el que abracé a mi esposo fue por el que esperé dos años y seis días. Fue maravilloso. Estoy completamente feliz, pero también preparada, porque me estoy encontrando con una nueva persona”, dijo a Blu Radio.

“Mi esposo viene con muchas heridas emocionales. Le quitaron la libertad de decidir, incluso de escoger su ropa o sus zapatos. Estuvo descalzo durante dos años. Ahora cada cosa le resulta nueva, como ponerse unos zapatos o abrir un yogur”, aseveró la mujer a la emisora colombiana.

El hombre perdió varios kilos durante su secuestro, según contó su esposa, quien aseguró que “llegó pesando 53 kilos. No es un peso normal para su altura y edad”.

La mujer también dijo que a su pareja le afectó mucho la guerra en Gaza, sobre todo la situación que vivió con niños palestinos golpeándolo.

Se conoció un nuevo video que muestra con vida a Elkana Bohbot, rehén colombo-israelí secuestrado por Hamás.

“Mi esposo viene adolorido por lo que hizo la guerra, por lo que pasó en Gaza y por lo que vivió Israel. Vio el horror de la humanidad. Vio niños palestinos golpeándolo. Vio el odio y la venganza. Y se pregunta cómo es posible que la humanidad no haya aprendido a convivir consigo misma”, dijo Rebecca.

Para la familia Bohbot-González inicia un proceso de recuperación emocional y personal, guiado por la esperanza, el cariño y la fortaleza. “Sanaremos su espíritu paso a paso, con gran paciencia”, dijo Rebecca González a Blu Radio.

La primera fase del plan de paz de Trump preveía, además de la tregua, el regreso de los últimos 47 secuestrados en Gaza, 27 de los cuales fallecieron.

No obstante, el ejército israelí anunció el lunes la entrega de solo cuatro cadáveres a través del CICR: “Hamás debe respetar el acuerdo y tomar las medidas necesarias para devolver a todos los rehenes muertos”, advirtió.

Rebecca Bohbot entregó una declaración tras la liberación de su esposo, Elkana.