“Rumbo al aeropuerto para recibir al canciller Omar Bula”, embajadora de Israel celebra la visita de Colombia

La embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, ha compartido detalles de lo que será la visita del canciller Omar Bula a su país. Tras cuatro años de tensión y ruptura con el gobierno de Gustavo Petro, el país retomó relaciones con la nación judía y ha demostrado un apoyo irrestricto a ese pueblo. Por ejemplo, anunció la apertura de la embajada en Jerusalén y el reconocimiento de los altos del Golán como territorio israelí.

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La embajadora Aisen escribió: “¡Ya en Jerusalén! ¡Comenzamos! Rumbo al aeropuerto para recibir al canciller Omar Bula. Todo listo para esta importante visita. ¡Israel y Colombia, siempre unidas!“.

Uno de los objetivos de este viaje es abrir la embajada y encuentros de alto nivel en la agenda de cooperación de ambos países.