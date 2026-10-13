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“Rumbo al aeropuerto para recibir al canciller Omar Bula”, embajadora de Israel celebra la visita de Colombia

El ministro de Relaciones Exteriores comienza este martes una gira por ese país.

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Redacción Semana
13 de octubre de 2026 a las 8:41 a. m.
Vivian Aisen Embajadora de Israel en Colombia Bogota Agosto 20 de 2026.
Vivian Aisen Embajadora de Israel en Colombia Bogota Agosto 20 de 2026. Foto: ALEJANDRO ACOSTA

La embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, ha compartido detalles de lo que será la visita del canciller Omar Bula a su país. Tras cuatro años de tensión y ruptura con el gobierno de Gustavo Petro, el país retomó relaciones con la nación judía y ha demostrado un apoyo irrestricto a ese pueblo. Por ejemplo, anunció la apertura de la embajada en Jerusalén y el reconocimiento de los altos del Golán como territorio israelí.

Vivian Aisen
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La embajadora Aisen escribió: “¡Ya en Jerusalén! ¡Comenzamos! Rumbo al aeropuerto para recibir al canciller Omar Bula. Todo listo para esta importante visita. ¡Israel y Colombia, siempre unidas!“.

Uno de los objetivos de este viaje es abrir la embajada y encuentros de alto nivel en la agenda de cooperación de ambos países.