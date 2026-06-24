Trump afirma que Irán tomó una decisión clave sobre el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que Irán le confirmó que no cobrará tasas a los buques que crucen el estrecho de Ormuz, mientras continúan las negociaciones para alcanzar un fin definitivo de la guerra en Oriente Medio.

Irán califica el acuerdo para poner fin a la guerra como una “declaración de derrota de EE. UU.”

“Irán ha informado a EEUU que (...) no se están ‘COBRANDO PEAJES, NI COSTES DE SEGURO, NI NINGÚN OTRO TIPO DE CARGO DE NINGUNA ÍNDOLE A LOS BUQUES QUE TRANSITAN EL ESTRECHO DE ORMUZ’”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, sin precisar si esas garantías seguirán vigentes una vez concluya el periodo de negociaciones de 60 días.

Teherán ha manifestado públicamente que pretende cobrar lo que denomina tasas por servicios marítimos a los buques que crucen este corredor, y no peajes, una propuesta que Estados Unidos ha rechazado en varias ocasiones.

Sin embargo, el martes Irán y Omán anunciaron que estudiarán los costos de los servicios para gestionar el estrecho de Ormuz, al tiempo que insistieron en su soberanía sobre esta vía marítima.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Horas después, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reiteró que ningún país puede imponer peajes o tasas en el estrecho de Ormuz, en respuesta al intento de Irán de obtener ingresos mediante esta estratégica ruta marítima.

“Es una vía navegable internacional. Ningún país tiene permitido cobrar peajes o tasas en una vía navegable internacional. Esa es la legislación internacional vigente”, afirmó a su llegada a los Emiratos Árabes Unidos.

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“No creo que tengamos que convencer a nadie por aquí al respecto. Creo que todos los países de esta región estarían de acuerdo con nosotros”.

Tras la firma del memorando de entendimiento entre ambos países, el tránsito por esta importante ruta marítima avanza hacia la normalización.

El tráfico marítimo por este corredor se vio gravemente afectado tras el inicio de la guerra. Foto: Gallo Images via Getty Images

El lunes, al menos 35 buques con materias primas cruzaron el estrecho de Ormuz, la cifra más alta desde que comenzó la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, según datos de la plataforma Kpler difundidos una semana después de que Irán y Estados Unidos pactaran el memorando de entendimiento.

Ese volumen de tráfico representa cerca de un tercio del registrado en tiempos de paz, cuando alrededor de 120 barcos cruzaban diariamente este paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos y otras materias primas.

Entre el 1 de marzo y el 14 de junio, menos de 10 buques de materias primas cruzaron el estrecho cada día en promedio. Desde el 15 de junio, un día después del anuncio del acuerdo, la media subió a 21 embarcaciones diarias y alcanzó las 27 durante los últimos cinco días.

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*Con información de AFP.