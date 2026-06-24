El acuerdo alcanzado entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra en Medio Oriente constituye una “declaración de derrota de Estados Unidos”, aseguró este miércoles el jefe del equipo negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf.

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“El memorándum de entendimiento de Islamabad no es el fruto de presiones ni de coacción, sino el resultado de la resistencia y la determinación de la valiente nación iraní”, declaró Qalibaf durante una conferencia en Bakú, Azerbaiyán, retransmitida por la televisión iraní.

“Por eso, el memorándum de entendimiento de Islamabad ha adquirido el valor de una declaración de derrota de Estados Unidos”, añadió quien también se desempeña como presidente del Parlamento iraní.

Las negociaciones contaron con la mediación de Pakistán y Catar.

Estados Unidos mantiene numerosas bases militares en las monarquías del Golfo. Durante la guerra, los países que las albergan fueron blanco de ataques con drones y misiles iraníes en represalia por los bombardeos llevados a cabo por las fuerzas estadounidenses e israelíes.

Donald Trump y Mojtaba Jamenei. Foto: Getty Images

“No vemos el futuro de la región en la confrontación, sino en la interacción”, declaró Qalibaf, en lo que parece ser un gesto de acercamiento hacia los países vecinos del Golfo.

El jefe negociador para las conversaciones con Estados Unidos reiteró, además, que la paz en Líbano sigue siendo un elemento fundamental para alcanzar un acuerdo definitivo con Washington.

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“Para nosotros, el alto el fuego en Líbano ha sido y sigue siendo tan importante como el alto el fuego en Irán, y el fin de la guerra en Líbano ha sido tan importante como el fin de la guerra en Irán”, insistió.

Pese al fin de las hostilidades, el ejército estadounidense mantiene desplegados en la región a sus dos superportaviones, el USS Abraham Lincoln y el USS George Bush.

El USS Abraham Lincoln permanecerá en las inmediaciones del golfo Pérsico. Foto: Captura X @CENTCOM

“Todos los buques permanecerán en sus puestos por si fuera necesario volver a poner en pie el bloqueo, lo que en estos momentos parece altamente improbable”, aseguró Trump el martes.

En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunió con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, para analizar el acuerdo alcanzado con Teherán y reiterar el compromiso de Washington “con la seguridad de los Emiratos”, según informó un portavoz.

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Rubio tiene previsto viajar posteriormente a Kuwait y Baréin, donde asistirá a una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo.

El funcionario estadounidense ya adelantó que abordará con los dirigentes regionales el memorando de entendimiento con Teherán, el cual no contempla el programa de misiles iraní ni el apoyo de ese país a grupos aliados —como Hezbolá en Líbano y los rebeldes hutíes en Yemen—, dos preocupaciones históricas para los países vecinos e Israel.

*Con información de AFP.