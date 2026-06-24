Líder de Corea del Norte toma drástica decisión sobre armamento nuclear y pone en alerta a las potencias mundiales

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, anunció un plan para construir buques de guerra dotados de armamento nuclear en su intento por reforzar las capacidades militares del país ante la creciente tensión en la región, una decisión que llega un día después de que apostara públicamente por ampliar las capacidades nucleares del país.

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Así, ha afirmado que las Fuerzas Armadas están equipando a la Armada con armas nucleares y ha detallado que los planes prevén la fabricación de dos buques de guerra al año, incluido uno de crucero de 10.000 toneladas para “fortalecer la capacidad naval” norcoreana.

Kim ha realizado estas declaraciones durante una ceremonia en Nampo, en la provincia de Pyongan Sur, donde se ha llevado a cabo una ceremonia para poner el buque Choe Hyon, uno de los destructores de 5.000 toneladas botados el año pasado, según informaciones de la agencia estatal de noticias KCNA.

En esta fotografía, facilitada el miércoles 24 de junio de 2026 por el gobierno norcoreano, su líder, Kim Jong Un (en el centro), pronuncia un discurso durante la ceremonia de puesta en servicio del destructor Choe Hyon en el puerto de Nampo el martes 23 de junio de 2026. Foto: KCNA via KNS via AP

“Debemos construir anualmente dos buques de superficie de una clase superior a la del Choe Hyon, incluyendo un crucero de 10 000 toneladas.

Asimismo, debemos construir buques de escolta y buques con un propósito especial, y desarrollar y producir sistemas de armas submarinas”, dijo.

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Este evento ha tenido lugar más de un año después de que Pyongyang anunciara que el buque estaba listo. Desde entonces, el país ha puesto en marcha ensayos balísticos con el uso del Choe Hyon.

Ahora, Kim ha afirmado que este destructor posee la capacidad “operativa y de combate más perfecta y completa” y ha aclarado que “alcanzará niveles inimaginables”.

Kim Jong Un (C) saludando al destructor multimisión de nuevo tipo Choe Hyon tras su ceremonia de puesta en servicio en el puerto de Nampo, Corea del Norte. Foto: AFP

Además, ha apostado por terminar con la idea de que la Armada es la “rama más débil de las Fuerzas Armadas” de Corea del Norte.

“Las cosas han cambiado, obviamente. Nuestras capacidades van a crecer”, ha manifestado, al tiempo que ha expresado que esto favorecerá la “disuasión nuclear” y permitirá “operaciones más diversas y eficaces por parte de sus fuerzas nucleares”.

“La Armada se está convirtiendo en un servicio completo equipado con medios estratégicos, ya que el programa de dotación de armas nucleares avanza según lo previsto”, ha explicado, antes de señalar que el ‘Choe Hyon’ será incorporado a la flota para cumplir con su “honorable misión” y “disuadir la guerra”.

la ceremonia de puesta en servicio del nuevo destructor multimisión Choe Hyon en el puerto de Nampo, Corea del Norte. Foto: AFP

El destructor recibió su nombre en honor a ‘Choe Hyon’, un combatiente revolucionario antijaponés y estrecho colaborador del difunto fundador de Corea del Norte, Kim Il Sung. Choe también fue padre de Choe Ryong Hae, expresidente del Comité Permanente del Parlamento norcoreano.

Con información de Europa Press*