Aída Avella, senadora del Pacto Histórico, convoca nuevo plantón este 18 de octubre y lanza dardo a la ministra: “Hasta ofende”

La senadora Aída Avella rechazó el retiro de más de 30 obras del Museo Nacional y expresó su solidaridad con las manifestaciones culturales y el plantón que se realizó el pasado sábado 17 de octubre de 2026 frente a esa institución.

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La congresista cuestionó la decisión de retirar algunas piezas y advirtió sobre el riesgo de excluir parte de la historia política del país.

A través de su cuenta oficial de X, Avella convocó a la ciudadanía a participar en una nueva jornada de protesta este domingo 18 de octubre, desde las 10:00 a. m., en la entrada del museo, en defensa de la memoria histórica y de un relato nacional incluyente.

En su publicación, la senadora escribió: “La historia la hacemos los colombianos. Por el respeto a la memoria histórica, por la dignidad de las víctimas de la UP y por un relato de nación incluyente y democrático, convocamos a la ciudadanía a rechazar la intolerancia y el fanatismo”, se lee.

La convocatoria también estuvo acompañada de un video grabado dentro del Museo Nacional, en el que Avella cuestionó el retiro de elementos relacionados con figuras políticas asesinadas, entre ellas Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, a quienes vinculó con la historia contemporánea de Colombia.

“Los tres hacen parte de la historia de Colombia”, afirmó, al referirse también a Luis Carlos Galán, cuyo retrato permanece en el recorrido del museo.

Para la congresista, la decisión de retirar algunas piezas refleja un posible “sesgo ideológico” en la manera de presentar el pasado nacional.

Durante su intervención, Avella comparó esa situación con la presencia de retratos y referencias al Partido Conservador y al Frente Nacional en otras salas del museo.

museos cuestionan desmonte de obras en el Museo Nacional y exigen autonomía Foto: Tomado de redes sociales

Según señaló, mantener esas piezas mientras se retiran otras relacionadas con sectores de la izquierda genera cuestionamientos sobre los criterios que se utilizan para organizar las exposiciones.

La senadora también lanzó críticas directas a la ministra de Cultura, a quien reprochó su decisión y puso en duda su conocimiento histórico.

“Lo que a mí me conmueve es que haya una ministra de la cultura que en historia es muy ignorante y hasta ofende”, dijo en el video.

En otro momento, Avella defendió la importancia de conservar las distintas expresiones artísticas y políticas presentes en el recinto e incluso ironizó sobre las esculturas desnudas que forman parte de la colección.

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“Usted podrá dar las órdenes, pero la historia está escrita”, afirmó, antes de recordar su participación en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, de la que hizo parte como una de las cuatro mujeres integrantes.

Con este nuevo plantón, la senadora busca sumar voces a la discusión sobre la memoria histórica, la representación de las víctimas y el papel de los museos en la construcción de una historia nacional.