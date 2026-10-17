Carlos Suárez, el estratega del presidente Abelardo De La Espriella, habló de la IA: “El que no esté en esto, dinosaurio”

Carlos Suárez, el cerebro de la campaña del hoy presidente Abelardo De La Espriella, compartió algunos de sus secretos en la feria Effix 2026, realizada en Plaza Mayor Medellín.

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Allí, Suárez dio una conferencia titulada ‘El método Estrategia & Poder: liderar la comunicación omnicanal’. El nombre en referencia a la firma que fundó y dirige.

En sus palabras, Suárez habló de los puntos esenciales para las comunicaciones hoy, como la inteligencia artificial.

“La inteligencia artificial no es el futuro, es el presente”, aseguró al explicar que la humanidad vive hoy una cuarta revolución industrial. “Somos privilegiados en estarla viviendo y en poderla sentir; nosotros necesitamos ponernos a tono. El país necesita ponerse a tono y tal vez lo primero que nos tenemos que quitar de encima es el miedo a la IA”, aseguró.

El estratega explicó que “yo creo que toda la humanidad, cada vez que ha tenido un gran descubrimiento, desde que descubrió el fuego, empezó a generar unos mitos alrededor de él. Después vino el vapor y también hubo miedo a cada avance tecnológico. Cuando llegó la energía nuclear, la humanidad también sintió miedo de la energía nuclear”.

"El país necesita ponerse a tono y tal vez lo primero que nos tenemos que quitar de encima es el miedo a la IA", aseguró Suárez. Foto: Effix 2026

Y continuó: “Por supuesto, también es bueno el miedo porque también podríamos haber acabado con la humanidad por no saberla manejar, pero hoy estamos frente al nuevo reto y al nuevo préstamo que nos han hecho los dioses, que se llama la inteligencia artificial. Trabajarla con responsabilidad, pero sin miedo y sin tanto mito y sin tanto fufu. Y el que no esté en esto se quedó atrás, se quedó en el pasado, dinosaurio”.

Suárez habló del reto generacional que implica la IA. “El problema no es preparar a los niños de 13 o 14 años. Lo primero que tenemos que hacer es preparar a los padres para que entiendan qué manejo tienen que darle a sus hijos frente a la responsabilidad que tienen hoy de tener la inteligencia artificial en cada uno de sus teléfonos celulares. Y es más difícil desaprender. Así que es mucho más difícil poder entrenar, si me permites la palabra a los padres, que se enfrentan a un mundo totalmente nuevo”, aseguró.

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