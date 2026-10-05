Carlos Suárez en pie de guerra por el 2027 y el 2030: “Al Tigre no lo eligió ninguna élite parasitaria”

Carlos Suárez, uno de los hombres más cercanos al presidente Abelardo De La Espriella, publicó un mensaje en el que reivindicó el resultado electoral de 2026 y planteó que el proyecto político del denominado Tigre debe proyectarse hacia las elecciones de 2027 y 2030.

El próximo año los colombianos saldrán a las urnas para elegir a alcaldes; gobernadores; concejales, entre otros cargos de elección popular. En 2030, se elegirá al sucesor de De La Espriella.

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Por esa razón, Suárez fijó su postura frente a lo que ocurrirá en los próximos meses.

“El norte es: ganamos la batalla de 2026, pero para ganar la guerra hay que ir a por 2027 y 2030″, dijo el presidente de la junta directiva de Ecopetrol.

Agregó: “La realidad es que al Tigre no lo eligió ninguna élite parasitaria enquistada en los poderes de pasillo de siempre, lo eligió el pueblo soberano cansado de ellos”.

Por eso fue enfático en que “lo mío es el trabajo patriótico desde la distancia y la independencia, los cortesanos se acabaron, es tiempo del pueblo”.

Aunque todavía falte más de un año para las elecciones regionales, diferentes sectores políticos adelantan reuniones para definir estrategias con miras a esos comicios donde se definirá el poder territorial.

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Salvación Nacional y Defensores de la Patria se fusionarán para dichas elecciones y la solicitud se enviará al Consejo Nacional Electoral para que se entregue el aval pertinente.

Lo que se busca es lograr una gran coalición de derecha que permita el triunfo en las regionales y sacar del poder regional a integrantes del Pacto Histórico.

Enrique Gómez, senador de Salvación Nacional, confirmó a SEMANA que la prioridad será ganar en las elecciones del próximo año.

“Todos los demócratas en Colombia, en las territorialidades, tenemos el compromiso de triunfar, de frenar al Pacto Histórico y de lograr buenos candidatos. La democracia se vive en lo territorial. El alcalde es el verdadero representante del Estado para la gran mayoría de los ciudadanos, y por eso esta fusión entre Defensores de la Patria y Salvación Nacional busca traer sangre nueva, gente que tenga una visión diferente de la política, que represente, como lo ha sido el presidente De La Espriella, una alternativa en la manera de ejercer el Poder Ejecutivo”, dijo.

El calendario electoral se abrirá el próximo 31 de octubre, un año antes de los comicios que se harán en 2027.