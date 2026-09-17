Lo último: Carlos Suárez, el estratega de Abelardo De La Espriella, fue elegido presidente de la junta directiva de Ecopetrol

Carlos Suárez, el afamado estratega de la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella, se convirtió en el nuevo presidente de la junta directiva de Ecopetrol.

La elección se produjo en la mañana de este jueves, 17 de septiembre, y contó con el respaldo unánime de los integrantes del cuerpo colegiado.

El papel de Suárez será fundamental en la petrolera porque una de sus especialidades es la atención en el manejo de crisis, uno de los principales problemas que enfrenta la compañía tras el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Carlos Suárez, fundador de 'Estrategia y Poder', lideró la campaña que llevó a Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia. Foto: Especial para El País

La elección del reconocido abogado y publicista llega luego de que la asamblea de Ecopetrol renovara por completo la junta directiva de la compañía con el fin de enderezar su rumbo.

La junta está integrada por seis miembros independientes: tres mujeres, tres con experiencia en temas financieros y tres integrantes actuales; estos últimos: César Loza, en representación de los trabajadores; Luis Felipe Henao, emisario de los accionistas minoritarios, y Rodrigo Rodríguez Yee, quien defenderá los intereses de las regiones productoras de hidrocarburos.

Los nuevos miembros de la junta son Jorge Alberto Jaller Jaramillo, con trayectoria en el Grupo Éxito, y Ludmila del Carmen Vergara, abogada con experiencia en los sectores público, financiero, de infraestructura y construcción.

Uno de los principales desafíos del gobierno de Abelardo De La Espriella es Ecopetrol. Foto: Montaje Semana

Igualmente, Betzy Patricia Martínez, abogada con más de 25 años de experiencia en contratación, infraestructura, banca y administración. Y Claudia Margarita Lafaurie Taboada, abogada con experiencia en hidrocarburos, gas natural y generación eléctrica.

También José Camilo Manzur Jattin, ingeniero civil, magíster en Economía y presidente de Asocodis, con experiencia en regulación del sector eléctrico, tarifas, subsidios y energías renovables. Además, Carlos Augusto Suárez, estratega de comunicación política del presidente De La Espriella, abogado y especialista en control fiscal.

La elección de este último como presidente de la junta directiva de la compañía se da en un buen momento para el negocio petrolero porque, debido a las crisis en Medio Oriente, el precio del barril se encuentra por encima de los 100 dólares.

Suárez deberá trabajar de la mano con quien finalmente resulte elegido como nuevo presidente de Ecopetrol, cargo para el que suena fuertemente Joaquín Gutiérrez, uno de los hombres clave en la cúpula de la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella, y uno de sus más cercanos amigos.

El propio Luis Felipe Henao, hoy miembro de la junta directiva de la compañía, dijo a Noticias Caracol que, si nada extraordinario ocurre, Gutiérrez se convertirá en el sucesor de Juan Carlos Hurtado, quien abandonó la presidencia tras unos escandalosos audios en los que se le escuchó hablar de contratos y operaciones con el catalán Manel Grau.