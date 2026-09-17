La izquierda no ha tenido buenos días y aun la semana no concluye. Algunos de sus más reconocidos alfiles han salido mal librados ante la opinión pública o la Justicia.

Uno de ellos es el expresidente Gustavo Petro, quien protagonizó una réplica este miércoles, 16 de septiembre, donde respondió una alocución de Abelardo De La Espriella, pero lució improvisado, sin material de ayuda, sin pruebas y con datos sueltos que llevaron a distintos sectores políticos a desmentirlo una vez más.

Petro afirmó con toda certeza que el año tiene 48 semanas, cuando la realidad es que son 52. “Bárbaro”, reaccionó el director de Fedegán, José Félix Lafaurie.

Por su parte, el analista político Luis Ernesto Gómez, quien respaldó la campaña presidencial de Petro, dijo: “El Pacto Histórico tiene la bancada más grande del congreso y cuenta con todos los recursos audiovisuales para preparar una buena réplica de oposición en Colombia. Sin embargo, optaron por una alocución improvisada por Petro desde Europa. Sin renovación de liderazgos, la izquierda no podrá ser competitiva en las elecciones”.

Gustavo Petro, expresidente de Colombia, durante el discurso de réplica, el 15 de septiembre de 2026 Foto: Foto del video de @petrogustavo

Esta semana tampoco fue fácil para la exembajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, una de las mujeres más cercanas, en su momento, al expresidente.

La Fiscalía le imputó cargos porque, al parecer, ordenó las chuzadas a las comunicaciones de su entonces niñera, Marelbys Meza y la sometió a una prueba del polígrafo.

En la mañana del 14 de septiembre se inició la audiencia de imputación de cargos en contra de Laura Sarabia. Foto: Captura de pantalla de la audiencia.

La Fiscalía advirtió que Sarabia, aprovechando su poder en la Casa de Nariño, le dio la orden al coronel Carlos Feria, entonces jefe de la seguridad presidencial, de hacer las pruebas de poligrafía a Marelbys Meza. De acuerdo con la imputación, la exembajadora le pidió al oficial utilizar los bienes del Estado para un fin meramente personal.

“El protocolo entonces no podía extenderse a una empleada particular, máxime cuando tenía un propósito completamente distinto al institucional. Usted, doctora Sarabia, al direccionar al coronel Carlos Feria, abusó de su cargo porque realizó una función diversa a la que realmente le correspondía”, le dijo la fiscal a Sarabia, quien no aceptó los cargos imputados.

La exembajadora no es de izquierda, pero representa al proyecto político progresista que gobernó al país durante los últimos cuatro años.

Como si fuera poco, el senador del Pacto Histórico, Alex Flórez, tampoco vivió una buena semana porque podría terminar en un juicio penal por un caso de violencia intrafamiliar.

Comisión Sexta del Senado Senador Alex Flórez Hernández del Pacto Histórico Bogota diciembre 12 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: Guillermo Torres / Semana

Recordemos que el político del Pacto protagonizó un episodio contra dos policías en Cartagena y un presunto caso de violencia intrafamiliar contra su exesposa.

SEMANA conoció que el magistrado Marco Antonio Rueda, responsable de este proceso, presentó la ponencia a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en la que pide que el congresista del Pacto Histórico vaya a juicio por el caso de violencia intrafamiliar.

Por otra parte. la exministra y senadora del Pacto Histórico, Carolina Corcho, ha sido víctima de un sector de la izquierda que no está de acuerdo con sus posiciones y ha buscado cuestionarla en redes sociales, entre ellos, el exembajador de Colombia en México, Moisés Ninco, también de izquierda, quien la señaló de no permitir que la consulta presidencial del Pacto Histórico, adelantada en octubre de 2025, tuviera en cuenta la votación del exterior.

Corcho ha sido prudente y ha guardado silencio, mientras el exsuperintendente, Luis Guillermo Pérez, llamó al Pacto Histórico a no ventilar las diferencias públicamente. La exministra también ha sostenido diferencias con el excandidato presidencial Iván Cepeda.