Imputación a Laura Sarabia: La Fiscalía aseguró que la exembajadora “usó su poder” para someter a Marelbys Meza

Laura Sarabia, la otrora todopoderosa en el gobierno del presidente Gustavo Petro, ahora está sentada en el banquillo de la justicia. La Fiscalía la citó a una audiencia de imputación de cargos por los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal, en el marco de la investigación por el escándalo del polígrafo a Marelbys Meza.

Presidencia se declara víctima de las actuaciones de Laura Sarabia y el polígrafo a Marelbys Meza

La entonces niñera de Laura Sarabia terminó acusada del supuesto hurto de un dinero que estaba supuestamente en el apartamento de la exjefe de gabinete de Petro y por lo que fue sometida a un polígrafo ilegal en los sótanos frente a la Casa de Nariño.

La Fiscalía advirtió que Sarabia le dio la orden al coronel Carlos Feria, entonces jefe de la seguridad presidencial, de hacer las pruebas de poligrafía a Marelbys Meza. De acuerdo con la imputación determinó al oficial para utilizar los bienes del Estado en un fin meramente personal de la exfuncionaria.

“El protocolo entonces no podía extenderse a una empleada particular, máxime cuando tenía un propósito completamente distinto al institucional. Usted, doctora Sarabia, al direccionar al coronel Carlos Feria, abusó de su cargo porque realizó una función diversa realmente le correspondía”, dijo la Fiscalía.

La prueba reina en contra de Laura Sarabia está en una declaración de un oficial de la Policía, en la que advierte que fue la entonces funcionaria la que dio la orden al jefe de la seguridad presidencial de adelantar una prueba de poligrafía a Marelbys Meza con el objetivo de saber qué había pasado con el dinero que, supuestamente, fue hurtado del apartamento.

“En llamada telefónica con el coronel, (Laura Sarabia) le dio la instrucción de realizar el cambio del esquema de seguridad y luego la realización del polígrafo a su empleada de servicio. Además, precisará que el coronel al que Sarabia Torres llamó en esa tarde era el que se encargaba de la designación de su esquema de seguridad y también el jefe de la teniente Sandy (Carlos Feria)”, señala el documento de la Fiscalía.

La Fiscalía advirtió que Laura Sarabia incurrió en el delito peculado tras insistir en que utilizó los recursos del Estado y “su poder” sobre funcionarios públicos, con un objetivo meramente personal: conseguir información acerca del dinero que según ella fue hurtado de su apartamento y del que señalaron a Marelbys Meza como la responsable.

“Usted, como servidora pública, determinó a través de mandato al coronel Carlos Alberto Feria, que tenía bajo su administración los equipos de poligrafía, que como vocación técnica habían sido entregados por el grupo de recursos físicos e inventarios del Dapre al coronel Carlos Feria como jefe de protección presidencial. Usted lo determinó para que usara indebidamente esos equipos en uso. Se apartó totalmente de los fines a los que estaban destinados”, dijo la Fiscalía.

Las víctimas, por su parte, advirtieron que la anunciada imputación de la Fiscalía se quedó corta en los delitos, pues dejaron por fuera el cargo de peculado, como la misma Fiscalía lo incluyó en repetidos informes en los cuales se advirtió la responsabilidad de Sarabia en las conductas criminales señaladas.

“La fiscal que tenía el caso en Bogotá fue retirada del caso y trasladada a otro departamento, pero el nuevo fiscal que continuó con los casos tampoco se ha comunicado con nosotros. En este caso importante en contra de la ciudadana Laura Sarabia, menos se ha hecho comunicación”, dijo el abogado Wilson Pulido, de la firma WPC, representante de víctimas.

Con la imputación, arranca en firme el proceso contra Laura Sarabia, en el cual la Fiscalía espera lograr una condena por los delitos imputados o -como ocurrió con varios de los implicados en este escándalo- termine firmando un acuerdo con el ente acusador y así evitar meses de diligencias.