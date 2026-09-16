“Respete”: senador del Pacto se ‘salió de la ropa’ y terminó regañado en plena sesión del Congreso. Vea lo que pasó

En la Plenaria del Senado se vivió una vez más una pelea entre sectores políticos que han tenido diferencias en las últimas semanas.

En esta ocasión el enfrentamiento político se dio en medio de la moción de censura que se adelanta en contra del ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, en la Plenaria del Senado.

Los protagonistas: David Racero (Pacto Histórico) y Jota Pe Hernández (Alianza Verde), dos congresistas que han tenido diferencias en el pasado.

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Sin embargo, en esta ocasión Racero subió el tono, se bajó del atril y a gritos pedía “respeto”.

Todo se generó por una frase bíblica que usó Racero, razón por la cual Hernández le reclamó y estalló la pelea.

“Me respeta la palabra, déjeme hablar”, decía insistentemente Racero quien cada vez subía más el tono de la voz.

Por esa razón, el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, tuvo que terciar en la pelea y pidió respeto.

“Modere su lenguaje, tiene que calmarse. Senador, modere su lenguaje o le suspendo el uso de la palabra”, le dijo Henríquez.

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Racero, quien ha tenido varios escándalos políticos, siguió gritando por lo que Henríquez tuvo que alzar la voz para recordarle que debe cumplir el reglamente y respetar a todos los senadores. “Respete usted la Plenaria”, le dijo.

Al final, Racero tuvo que calmarse y acatar el llamado del presidente de la corporación quien se molestó por la discusión que se había dado y las palabras que usó el congresista del Pacto Histórico.

Pero Racero no fue el único que sufrió un regaño. Alex Flórez, también de la bancada del Pacto Histórico, tuvo un llamado de atención por estar leyendo durante una de sus intervenciones y según el reglamento del Congreso, no es posible dar lectura textual de un documento.

Aunque le recordaron que la Ley 5 de 1992 es clara en ese sentido, el congresista dijo que no estaba de acuerdo porque sencillamente se estaba apoyando para su intervención, pero en el video quedó claro que estaba leyendo textual lo que tenía anotado en una hoja.

Curiosamente una par de horas antes de este debate, David Racero se salvó de una medida de aseguramiento por el polémico caso Fruver, pero Flórez, no corrió con la misma suerte y será acusado por una denuncia de violencia intrafamiliar contra su expareja.