Secretario de Seguridad habla en SEMANA por menores desaparecidos en Bogotá: dijo que el 75% desaparece por “voluntad propia”

En la última semana, en la capital colombiana ha aumentado la preocupación por cuenta del registro de desapariciones de menores de edad, esto dado que se han conocido nuevos casos y se han activado numerosas alertas rosa, que son un mecanismo que activa un protocolo para la búsqueda inmediata de niñas, niños y adolescentes.

En medio de la situación, muchos han pedido respuestas a la administración distrital de Carlos Fernando Galán. SEMANA habló con el secretario de Seguridad, César Restrepo, quien se refirió a los casos y cifras presentadas.

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Respecto a la polémica, Restrepo aseguró que no existe ninguna porque las cifras son inexactas a su juicio, asegurando que en muchos casos se comparan cifras de un periodo en particular con registros de un año. Por ello presentó las cifras oficiales.

Las autoridades de Bogotá señalaron que actualmente hay cinco casos de menores de edad con búsqueda activa, luego de que se activaran 20 alertas por desaparición. Foto: Alcaldía de Bogotá

“Los reportes de la policía son 611 casos en lo corrido del año, de los cuales, de esos 611 casos, el 67 % ha sido ya resuelto, los niños están con sus familias y hay un 28 % adicional que, si bien los niños no están en la familia, la Policía Nacional ya tiene contacto con ellos, saben dónde están y los asuntos que están relacionados con su regreso”, precisó.

Frente a los casos activos de búsqueda en el momento, el secretario detalló que son 20 alertas, de estas, 15 niños ya se encuentran en los hogares y hay aún 5 casos abiertos, de los que ya se tiene contacto con 2 niños.

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“Del total de los casos que se han resuelto y que tenemos conocimiento, así no hayan vuelto a sus casas, más del 75 % de los motivos o razones por las cuales se han desaparecido es por voluntad propia. Es decir, no ha habido la intervención de un tercero en su desaparición”, agregó.

“No es que haya más casos, son el conjunto ordinario de casos”

Ante la situación que muchos denuncian, en la que se ha aumentado el número de casos, el secretario aseguró que esto no es como se evidencia en redes.

Aseguró que todo responde a la alerta rosa, que es un mecanismo de la Fiscalía que permite activar un protocolo de búsqueda urgente. Esta alerta envía un anuncio a la opinión pública directamente, lo que ocasiona que se permita dar con su paradero y asegura que actualmente no es que haya más casos, sino que están más expuestos.

Las autoridades investigan cada reporte de desaparición de menores para establecer las circunstancias de los hechos y determinar si existe participación de terceros o estructuras criminales. Foto: Foto Gettyimages

“Esa es la razón por la cual se ha dado la impresión de que hay más casos ahora que los que había antes. No es que haya más casos, son el conjunto ordinario de casos. Sin embargo, hay más conocimiento público de ellos. ¿Por qué señalamos que no hay más casos? Porque 1.600 casos se reportaron en 2016 de niños, niñas y adolescentes desaparecidos. En el año 2025, al final del año se registraron 816 reportes. Es decir, una disminución del 50 % en lo que va del año, bajo a 611, con una particularidad, en 2025 y en 2026 hay más canales de reportes que los que había antes, por lo tanto hay más posibilidad de capturar más casos”, indicó.

¿Hay grupos criminales detrás de las desapariciones?

Respecto a si existen grupos delincuenciales detrás, el secretario dijo que no hay evidencia de una presencia de estructuras criminales, pues cada caso se investiga y allí se determina si hay o no una presencia.

“Cada caso se investiga. Ese caso durante la investigación se resuelve. Cuando se resuelve, se pregunta qué pasó durante el tiempo. Cuando se estructura y se da cuenta de que no hay una estructura criminal, entonces, ¿qué estructura criminal voy a investigar?”, indicó.

Presunto secuestro denunciado por menor de 15 años en Ciudad Bolívar

Pese a la posición del Distrito, en los últimos días se conoció un caso de presunto secuestro que vivió una menor de edad en la capital colombiana, más exactamente en la localidad de Ciudad Bolívar. El caso fue expuesto por el concejal Andrés Barrios, quien aseguró que la menor expuso su relato asegurando que fue “reclutada en Ciudad Bolívar” y luego apareció después en una finca en Cundinamarca. No se sabe qué pasó ni cómo llegó al lugar.

“Ella relata que despertó de un estado de somnolencia y apareció amarrada a un árbol junto a otras niñas y junto a niños más pequeños que ella. La niña estuvo 20 días desaparecida. Las mismas autoridades le decían a la mamá, no, ‘pues ya no investigue, no se vaya, no haga’, pero la niña logró mantener contacto a través de un celular con la mamá porque ellos accedían carnalmente a la niña y era de la forma en la que le permitían escribirle a su mamá”, indicó.

El concejal Andrés Barrios pidió acciones de prevención en localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Suba, donde se han registrado casos de menores desaparecidos. Foto: Getty Images

La menor posteriormente logró escapar y apareció en Fusagasugá, en donde se encontró finalmente con su madre. Partiendo del relato, el concejal Barrios hace un llamado al Distrito.

“Aquí lo que le estamos pidiendo a las autoridades es acción, o sea, ya sabemos que Ciudad Bolívar es la localidad con más adolescentes desaparecidos este año. ¿Qué están esperando para hacer operativos allá de prevención. Kennedy este año ha tenido más o menos 59 casos, Bosa 58, Suba 37, pero más allá de eso, pues, sí se sabe territorialmente hoy estos casos dónde es que se están dando”, finalizó.