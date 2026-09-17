Abelardo De La Espriella impactó con video: “Dicen por ahí que los niños son del Tigre, pero la verdad es otra: el Tigre es de los niños”

Este jueves 17 de septiembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, sacó un espacio en su agenda para hablar de un tema en particular.

Se trata de las visitas regionales y la cercanía que ha tenido con la ciudadanía y especialmente el contacto con los niños, en medio de la atención por la tragedia que generó el terremoto que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto.

“Dicen por ahí que los niños son del Tigre, pero la verdad es otra: el Tigre es de los niños”, expresó el jefe de Estado.

Agregó: “No existe en este mundo una fuerza más pura ni una recarga de energía más grande que llegar a las comunidades, especialmente a aquellas golpeadas por el terremoto, y encontrarme con las sonrisas, los abrazos sinceros y el cariño desinteresado de nuestros pequeños”.

“En medio del dolor y las dificultades que dejó esta tragedia, su inocencia y su alegría me recuerdan por qué no descansamos un solo minuto”, recalcó el mandatario colombiano en sus redes sociales.

También indicó: “Cada esfuerzo, cada batalla y cada decisión que tomamos tiene un propósito superior: devolverles la esperanza y construir para ellos una patria segura, digna y llena de oportunidades”.

“Porque al final, todo lo que hacemos por Colombia lo hacemos también por quienes recibirán esta patria de nuestras manos. Mi corazón entero le pertenece a la niñez de Colombia”, finalizó el jefe de Estado.

Por otro lado, el presidente De La Espriella ha estado activo en sus redes sociales, incluso revelando nuevas acciones en contra de la ilegalidad.

“¡Golpe a la piratería terrestre y al terrorismo! Nuestra Policía Nacional, a través de la DITRA, desarticuló una estructura criminal dedicada al hurto de mercancías en Cesar, Magdalena Medio y Santander. Fueron capturados sus 15 integrantes durante seis allanamientos realizados en Medellín, Bucaramanga, Cartagena y Bosconia”, señaló.

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Y agregó: “Estos delincuentes participaron en 10 atracos durante 2025 y 2026, causando pérdidas por $5.460 millones. Perfilaban cargamentos de alto valor y utilizaban armas de fuego y conductores de carga vinculados a la organización”.

“Además, fueron incautados 557 cilindros de gas, parte de los cuales estaban destinados al frente Camilo Torres Restrepo del grupo narcoterrorista ELN para fortalecer su capacidad armada y atentar contra nuestra Fuerza Pública”, subrayó.

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Concluyó en el mensaje: “Protegemos las carreteras, la cadena logística nacional y la vida de nuestros policías y soldados. ¡Seguimos golpeando todas las fuentes de financiación y abastecimiento del terrorismo!”.