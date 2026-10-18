Soldado resultó herido en un ataque con explosivos, atribuido preliminarmente al ELN, en Arauca

En un hecho que generó el rechazo de las autoridades militares, un soldado profesional resultó herido tras un ataque perpetrado por el ELN en el departamento de Arauca. El hecho fue confirmado por la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional.

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De acuerdo con la información oficial, el ataque ocurrió en el sector de Puente Quinay, ubicado en el municipio de Arauquita, Arauca. En este punto, tropas pertenecientes al Batallón de Infantería Mediana N.° 59 se encontraban desarrollando una operación militar.

Los atacantes, identificados por la institución como narcoterroristas de la comisión Martha Elena Barón del grupo armado ELN, lanzaron dispositivos explosivos desde un vehículo en movimiento contra los uniformados.

Como consecuencia directa de esta acción criminal, el soldado profesional Daniel Felipe Pinzón Serrano sufrió múltiples heridas por esquirlas en el cuerpo. Tras el atentado, el militar fue evacuado de manera inmediata hacia el hospital San Vicente, situado en el municipio de Arauca, donde actualmente recibe atención médica especializada.

Ante la gravedad de los hechos, la Décima Octava Brigada manifestó su rechazo frente a este acto criminal. La institución militar enfatizó que este tipo de acciones no solo atentan de forma directa contra la integridad de los soldados, sino que también ponen en un riesgo latente a la población civil.

La institución expresó su solidaridad con el uniformado herido y sus seres queridos, reiterando su total respaldo y acompañamiento durante todo su proceso de recuperación.

Finalmente, el Ejército Nacional anunció que procederá a instaurar las denuncias pertinentes ante las autoridades judiciales competentes, “con el fin de que se investiguen y sancionen estos actos terroristas”.

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Con este nuevo caso que se conoció en las últimas horas ya van cuatro uniformados heridos a lo largo del fin de semana. Este sábado otros tres policías resultaron afectados tras un ataque con explosivos contra una patrulla en el corregimiento de Montebello, en zona rural de Cali.

Los hechos se presentaron en el momento en que los policías transitaban por la zona, cuando personas indeterminadas activaron de manera criminal un artefacto explosivo. Como consecuencia de esta acción criminal, un intendente, un subintendente y un patrullero resultaron lesionados por esquirlas, informó la institución.