Juan Alfredo Qüenza, alcalde de Arauca, contó en vivo lo que pasó en el municipio durante el gobierno Petro: “Se lo dije”

Juan Alfredo Qüenza, alcalde del municipio de Arauca, habló en El Debate de SEMANA acerca de la situación que se vive en esta zona del país y le lanzó duros dardos al expresidente Gustavo Petro y su gobierno por la poca ayuda que recibieron.

“Petro no se dedicó a gobernar, sino a pelear por X y no nos dejó inversiones. Arauca capital fue una de las ciudades más afectadas porque yo le decía, y se lo dije públicamente: ‘Señor presidente, esos diálogos de paz tienen que hacerlos en el territorio porque esto no está funcionando’”, comentó.

Desde su perspectiva, este proceso lo que ayudó fue a fortalecer a las organizaciones armadas, como por ejemplo ocurrió con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.

Expresidente Gustavo Petro. Foto: presidencia

Todo esto llevó, según él, a que las ciudades tuvieran que asumir el 100 % de la responsabilidad de la seguridad, ya que la política de ese momento no ayudó. “El gobierno Petro aquí no hizo ni una sola inversión en temas de seguridad”, aseguró.

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“Con recursos propios le entregamos 20 motos al Ejército Nacional, le entregamos el único fusil antidrones que tiene la Armada en esta zona, estamos entregando 2.000 millones de pesos en cámaras de identificación facial y de placas”, agregó.

Qüenza sostuvo que las cifras de seguridad han mejorado gracias al trabajo que ha hecho su administración. “Los araucanos, lo que más pedimos y clamamos es paz y tranquilidad”, expresó.

Asimismo, reveló que, al ver que el gobierno Petro no estaba haciendo mayor cosa, en su momento tomó la decisión de sostener una reunión con los comandantes de la Fuerza Pública que hay en esta parte del país y les dejó en claro que él era la primera autoridad del municipio.

El expresidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa

“Yo les dije: ‘Ustedes me funcionan o pedimos cambio de cúpula militar porque aquí llegamos a trabajar y no a acuartelarse o estar durmiendo en horas de la noche, que es cuando más necesitamos presencia de la Fuerza Pública’”, relató.

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Con esto, se organizó que la Fuerza Pública comenzara a salir y se realizaran patrullajes mixtos entre las diferentes autoridades. Todo esto, desde su visión, ha ayudado a mejorar la percepción de seguridad.

“Yo entendí que si el gobierno no fortalecía la Fuerza Pública, yo lo empecé a hacer desde la 4/18, que es el fondo de seguridad (…) Ahí fue donde compramos radios, chalecos, blindajes, motos, camionetas y otras cosas para poder mejorar esa seguridad ciudadana”, explicó.

“Lo que no hizo el Gobierno nacional ni ha hecho el gobierno departamental, lo venimos haciendo nosotros: la inversión en temas de seguridad ciudadana”, añadió.