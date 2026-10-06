Alcalde de Arauca le pidió al gobernador Renson Martínez que “se amarre los pantalones”: este fue el motivo

En el municipio de Arauca, sus habitantes atraviesan una compleja situación por cuenta de los grupos armados que operan en esa población, a tal punto que algunas tiendas que comercializan productos alimenticios han decidido cerrar sus puertas.

Juan Alfredo Qüenza, alcalde de Arauca, contó en vivo lo que pasó en el municipio durante el gobierno Petro: “Se lo dije”

Por lo tanto, en El Debate de SEMANA, Juan Alfredo Qüenza, alcalde de Arauca, le pidió al gobernador Renson Martínez que “se amarre los pantalones” y les brinde la seguridad que se merecen.

“Y por eso le hago un llamado respetuoso señor presidente [Abelardo De La Espriella]. Venga usted, asuma el poder de lo que está ocurriendo en el departamento de Arauca, porque usted ganó la Presidencia y en muchos departamentos que ha visitado, ha puesto orden. Aquí en el departamento de Arauca señor presidente, necesita orden. Aquí necesitamos que los comandantes de la Fuerza Pública, especialmente del departamento, empiecen a asumir un rol protagónico, pero que el señor gobernador [Renson Martínez] se amarre los pantalones, lidere los consejos de seguridad y empiecen a tener resultados en temas de seguridad, que es lo que están pidiendo los araucanos”, dijo puntualmente Qüenza en El Debate de SEMANA.

El alcalde Qüenza también recalcó que los araucanos están cansados de la violencia. “Se lo dice una persona que es víctima de la violencia, que en el año 2001, la guerrilla del ELN acribilló y asesinó a mi mamá en El Amparo, Venezuela, y que en el año 2002, grupos al margen de la ley secuestraron a mi papá”, indicó.

Al ser preguntado el porqué mandaba a que el gobernador Martínez se amarrara los pantalones, Qüenza manifestó: “Porque finalmente la seguridad de las vías del departamento de Arauca, dependen del gobierno departamental, él es el que tiene que citar a un consejo de seguridad extraordinario, él es el que tiene que buscar la estrategia para que puedan ingresar esos vehículos. Nosotros en este momento tenemos un conflicto en muchos municipios, donde a veces en el mismo día aparecen tres o cuatro muertos”.

A lo que hacía referencia el alcalde Qüenza en El Debate de SEMANA es que, al final, muchos de los camiones que transportaban alimentos para surtir las tiendas en el municipio de Arauca, no lo pudieron volver a hacer por cuenta de la presencia de los grupos armados en las vías.