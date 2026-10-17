Ejército propina duro golpe a red urbana de la estructura Jaime Martínez en el Valle del Cauca

En desarrollo de operaciones militares coordinadas e interinstitucionales, tropas del Ejército, la Policía y el CTI de la Fiscalía desarticularon un importante componente urbano de la estructura criminal Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, señalado de realizar inteligencia delictiva, apoyo logístico y planeación de acciones terroristas en Cali, Palmira y Jamundí.

Así fue el impresionante combate del Ejército en Valle del Cauca: cayeron tres disidentes

Tras más de dos meses de labores de inteligencia, las autoridades hicieron efectivas dos capturas por orden judicial y la recuperación de un menor de edad. Los operativos se llevaron a cabo mediante diligencias de allanamiento y registro en áreas urbanas de Cali y Jamundí.

Entre los procesados se encuentra alias Barbas, identificado como el presunto cabecilla de las milicias urbanas de la columna Ricardo Velásquez e integrante de la red de apoyo de la estructura Jaime Martínez. Según las investigaciones, este hombre era el encargado de planear ataques contra militares y la Policía.

Según las investigaciones, este sujeto estaría vinculado directamente con acciones terroristas perpetradas entre 2025 y 2026, que incluyen los ataques registrados en Cali y Jamundí el 10 de junio del año pasado, así como el hostigamiento contra la subestación de Policía del corregimiento de Robles, Jamundí, el pasado 17 de febrero.

Golpe a las disidencias de la Jaime Martínez con la captura de alias Barbas y alias Ashley, junto con la recuperación de un menor conocido como alias Sevillano. Foto: Ejército

Así mismo, es señalado de haber realizado labores de inteligencia delictiva para los atentados contra el Cantón Militar Pichincha (Cali) y el Batallón de Ingenieros de Combate n.º 3 Coronel Agustín Codazzi (Palmira), ocurridos el 24 de abril de 2026.

La investigación determinó que este sujeto realizaba reconocimientos en Cali para identificar puntos vulnerables para futuros atentados.

También fue capturada alias Ashley, señalada de coordinar el componente logístico. Las autoridades determinaron que habría participado en el transporte de material utilizado en acciones terroristas contra instalaciones policiales en los barrios Los Mangos y Meléndez, en Cali.

En la operación, las tropas recuperaron a un menor de edad conocido como alias Sevillano, presunto miembro de la red y vinculado a las actividades investigadas. Su caso fue puesto a disposición de las autoridades competentes bajo los protocolos establecidos para su protección.

Los tres requeridos enfrentarán cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo y fabricación, tráfico o porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas.

“La salida de circulación de estos integrantes reduce su capacidad para identificar objetivos, movilizar recursos y planear nuevas acciones contra la población y la Fuerza Pública”, señaló el Ejército Nacional.