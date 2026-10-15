Así fue el impresionante combate del Ejército en Valle del Cauca: cayeron tres disidentes

Las operaciones militares en contra de los grupos armados no cesan en las diferentes regiones de Colombia. Integrantes del Ejército Nacional sostuvieron fuertes combates con presuntos disidentes de las Farc que delinquen en el Valle del Cauca.

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Los uniformados lograron la captura de tres presuntos integrantes del Frente 57 Yaír Bermúdez. Durante la operación también fueron incautados 12 cilindros, abundante munición y otros elementos que, según las autoridades, serían utilizados para ejecutar acciones terroristas.

“En desarrollo del Plan de Campaña Ayacucho Plus y como resultado de operaciones militares, tropas de la Tercera Brigada, orgánicas de la Tercera División del Ejército Nacional, sostuvieron intensos combates contra integrantes del Frente 57 Yaír Bermúdez, en el municipio de Pradera, Valle del Cauca”, informó la institución militar.

De acuerdo con la información de las autoridades militares, el resultado se produjo después de 24 horas de operaciones militares desplegadas en diferentes sectores del departamento.

Y es que uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades fue el material de guerra encontrado durante la operación. Los uniformados incautaron 12 cilindros de aproximadamente 60 y 70 libras, abundante munición de diferentes calibres, un arma, proveedores metálicos, mecha de seguridad, material de intendencia y dos motocicletas.

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“Como resultado de la maniobra militar, se logró la captura de tres sujetos y el decomiso de material de guerra que, según labores de inteligencia, sería utilizado para actividades ilegales y coordinar acciones criminales contra la población civil y las Fuerzas Militares”, precisó el Ejército.

Asimismo, el Ejército Nacional dio a conocer que los capturados estarían vinculados con la planeación y ejecución de atentados en zonas urbanas, mediante los cuales esta estructura buscaría generar temor entre los habitantes y alterar el orden público.

“Los sujetos capturados serían parte de los responsables de planear y ejecutar atentados en zonas urbanas de las regiones mencionadas, con el propósito de generar zozobra y alterar la tranquilidad ciudadana”, indicó la institución militar.

El Ejército sostuvo que ha intensificado las acciones militares conjuntas con la Policía Nacional.

“Este resultado afecta directamente la estructura logística y delictiva del GAO-r E-57 que delinque en el oriente del Valle del Cauca, y evidencia la efectividad del trabajo articulado entre inteligencia militar, patrullas en terreno y acciones tácticas que buscan proteger a la población civil”, sostuvo la institución.