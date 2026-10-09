El Salón del Cacao y Chocolate y el IX Reinado Nacional del Cacao se toman Arauca: sabor, tradición y un mundo cultural por descubrir

Arauca, uno de los departamentos más golpeados por la violencia y otras problemáticas, siempre ha buscado la forma de reinventarse a través de diferentes actividades.

Arauca lleva a Bogotá una tradición de más de 350 años alrededor del cacao: productores buscan llegar a nuevos públicos

En esta oportunidad, vuelve a convertirse en un escenario de encuentro cultural y de desarrollo por medio del lanzamiento oficial del decimotercer Salón del Cacao y Chocolate y la IX edición del Reinado Nacional del Cacao, dos eventos que destacan la importancia de este producto insignia para la economía, la identidad y la transformación social.

El gobernador Renson Martínez resaltó de gran forma el valor estratégico que tiene este producto como un motor de desarrollo económico y social. Según indicó, por medio de este se genera empleo, se fortalecen los emprendimientos, se dinamizan las economías rurales y hasta se abren nuevas posibilidades para las familias que se han encargado de hacer de la cacaocultura una tradición.

“Debemos valorar la importancia que tiene el evento del Salón del Cacao y Chocolate. Es un orgullo para nosotros y debemos seguir contribuyendo para que se realicen más actividades que respalden al gremio cacaocultor”, expresó.

Gobernador de Arauca, Renson Martínez. Foto: Gobernación de Arauca

Además, resaltó el vínculo familiar que hay con esta actividad productiva y el orgullo de representar a un sector que forma parte de la historia del departamento.

Y es que son más de 350 años de tradición cacaotera en Arauca, donde hay productores, asociaciones, chocolateros y emprendedores que han contribuido al reconocimiento de este por su calidad y sus características de sabor.

Por todo esto es que el Salón del Cacao y Chocolate se logra consolidar como una plataforma para visibilizar el trabajo de quienes participan en toda la cadena productiva, promover la transformación del grano y generar oportunidades de conexión con nuevos mercados.

Son varios los aspectos a rescatar, como por ejemplo el desarrollo de la cata de cacao denominada ‘Un viaje fascinante del grano al bombón’ y que está a cargo de María Fernanda Di Giacobbe, Elizabeth Agudelo y Mónica Gómez.

Gobernador de Arauca habla de la otra cara del departamento: “Es una tierra muy productiva”

Con esto se ha logrado destacar las posibilidades del cacao en sus diferentes presentaciones y preparaciones, así como el potencial que hay en los productos derivados del grano con el objetivo de conquistar consumidores a nivel nacional e internacional.

Otro de los puntos a resaltar es la Casa Origen, ubicada en el corazón de La Candelaria, en Bogotá, un espacio en el que se busca acercar a nuevos públicos a la riqueza, los sabores y la tradición de este producto y todo el trabajo que hay detrás.

También se lleva a cabo el lanzamiento del IX Reinado Nacional del Cacao que reúne a once candidatas de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Boyacá, Caldas, Caquetá, Chocó, Cundinamarca, Norte de Santander y Risaralda.

Con este certamen se tiene como objetivo destacar la cultura cacaotera y contribuir a la promoción de este producto como símbolo de identidad, tradición y desarrollo.

IX Reinado Nacional del Cacao en Arauca. Foto: Gobernación de Arauca

En el marco del reinado se llevarán a cabo actividades para acercar a las participantes a la realidad productiva del departamento. Una de estas, por ejemplo, será la visita a instalaciones de COOMPROCAR, en el sector de El Troncal, municipio de Arauquita, para que conozcan de primera mano el papel de los productores y la importancia de esta actividad para la economía local.

En la agenda también se contemplan expresiones culturales y musicales, como la presentación de Valentino Caropresse Tineo, un exponente de la cultura araucana a nivel nacional. Asimismo, habrá feria lechera, feria bufalina y el Festival Bonguero de Oro.

“Arauca celebra así una tradición que nace en el campo, se transforma en productos de calidad y se proyecta como una oportunidad de desarrollo para las nuevas generaciones”, menciona la gobernación.