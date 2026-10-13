Alejandro Eder hace advertencia sobre marchas del 14 de octubre y anuncia medidas para Cali

Varias ciudades del país se preparan para las marchas que se realizarán este miércoles 14 de octubre. Entre los territorios que comienzan a implementar medidas se encuentra Cali, lugar donde el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, dio a conocer cómo la capital del Valle del Cauca se alista para estas jornadas.

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El mandatario aseguró que en esta fecha se dispondrá de más de 1.000 policías, que tendrán como objetivo garantizar la seguridad y tranquilidad durante las movilizaciones.

De acuerdo con Eder, se instalarán puestos de control en distintos puntos de la ciudad, así como en las entradas y salidas de Cali. A esto se sumarán dispositivos especiales para proteger la infraestructura pública, incluidas las estaciones del sistema de transporte masivo MIO.

Según lo informado por el alcalde, la movilización está prevista para desarrollarse durante la mañana y tendrá como punto de partida el Parque de las Banderas, desde donde avanzará hasta la Plazoleta Jairo Varela.

El mandatario recomendó a los ciudadanos consultar los canales oficiales de la Alcaldía para conocer las actualizaciones sobre la jornada y verificar cuáles vías podrían presentar afectaciones durante el recorrido, con el fin de no caer en noticias falsas.

Eder también señaló que, hasta el momento, no existen indicios de que la movilización vaya a presentar situaciones irregulares.

En ese sentido, reiteró que la Administración distrital garantizará el derecho a la protesta pacífica y permitirá que quienes deseen participar puedan hacerlo.

Aunque el mandatario insistió en la importancia de respetar las manifestaciones ciudadanas, advirtió que las autoridades actuarán ante posibles hechos de violencia, vandalismo, desmanes o bloqueos.

“Si hay actos de violencia, de vandalismo, de cualquier tipo de desmanes o de bloqueos, la respuesta nuestra será rápida y contundente”, manifestó Eder.

El alcalde también hizo un llamado a mantener el respeto entre los ciudadanos, incluso frente a las diferencias que puedan existir entre quienes participan en las movilizaciones y quienes deciden no hacerlo.

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Por otro lado, recordó la importancia de preservar la convivencia en la capital del Valle del Cauca y destacó la unión que, según señaló, demostraron los caleños después del sismo del pasado 10 de agosto. Con ese mensaje, invitó a que las manifestaciones transcurran de manera pacífica y sin afectar la seguridad de la población.

Las manifestaciones previstas para este 14 de octubre se llevarán a cabo en varios territorios de Colombia, entre los cuales hay diferentes ciudades confirmadas, como Bogotá, Medellín y Armenia. Se espera que durante las próximas horas las autoridades entreguen detalles sobre estas jornadas.