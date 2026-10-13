Política

Gobierno de Abelardo De La Espriella notificó a quienes convocaron a marchas para este miércoles: “Estará listo”

Se instalará un puesto de mando unificado para monitorear las manifestaciones.

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Redacción Semana
13 de octubre de 2026 a las 2:26 p. m.
Abelardo De La Espriella se prepara ante marchas convocadas para el miércoles.
Abelardo De La Espriella se prepara ante marchas convocadas para el miércoles. Foto: JUAN CARLOS SIERRA / ESTEBAN VEGA -SEMANA

De acuerdo con lo que expresó el ministro del Interior, Rodrigo Lara, el miércoles de esta semana, mismo día en el que se convocaron marchas, entrará en vigencia el decreto que regula la protesta en el país.

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“Eso va a estar listo para mañana, es un decreto garantista y democrático y el suroccidente del país tiene especial atención, porque por el historial de bloqueos, el presidente Abelardo De La Espriella ha sido claro: se respeta la protesta pacífica, pero no se toleran los bloqueos; estamos perfectamente preparados”, anotó el alto funcionario del Gobierno nacional, en una declaración que dio en la Casa de Nariño.

Inclusive, en una alocución que dio el mandatario colombiano el lunes festivo desde la Casa de Nariño, hizo referencia a esa jornada de protestas programadas para el 14 de octubre.

Quiero hablarles con absoluta claridad, tanto a quienes saldrán a protestarse como a quienes ese día tendrán que trabajar, estudiar, atender una cita médica o desplazarse por el país”, afirmó el mandatario colombiano.

También aseguró: “Les aseguro que el Gobierno trabajará para proteger sus derechos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales. Y a toda Colombia, le quiero decir: se pueden expresar con firmeza, pero deben tramitarse sin violencia. Eso nunca lo voy a admitir”.

“Ténganlo muy, pero muy claro, quienes mueven el paro y buscan con él volver a causar el caos y desestabilizar al Gobierno, son los mismos que dejaron al país quebrado”, concluyó con la idea el presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

Finalmente, uno de los promotores de las marchas es el expresidente Gustavo Petro, quien publicó un mensaje por medio de su cuenta personal de X.

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“A todas y todos los colombianos, a marchar este 14 de octubre por la vida, porque la familia pueda vivir en dignidad y con comida”, expresó Petro.