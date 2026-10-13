Ministro de Justicia, Iván Cancino, reaccionó a las revelaciones que Eva Ferrer hizo sobre Verónica Alcocer: “Es delicado”

El ministro de Justicia, Iván Cancino, se refirió a las explosivas declaraciones que Eva Ferrer entregó a SEMANA acerca de Verónica Alcocer, a quien acusó, entre otras cosas, de ser la jefa de una banda y de transportar droga a Venezuela.
Según la española, esto habría ocurrido en un avión presidencial durante el viaje que la entonces primera dama hizo al vecino país el 31 de enero de 2023, desde donde también supuestamente habría traído una enorme suma de dinero.
Al respecto, el jefe de la cartera de Justicia fue claro en que hay que indagar absolutamente todo lo relacionado con estos asuntos. “Todo lo que se denuncie, independientemente de quién sea, tiene que haber una investigación”, dijo en declaraciones a medios de comunicación.
“Ahí respetamos nosotros absolutamente la autonomía de la Fiscalía y ella será la que tendrá que comunicar los resultados de esto”, añadió.
#Política | “Lo que se oye es delicado, pero hay que mirar el debido proceso”: así reaccionó el ministro de Justicia, Iván Cancino, a las denuncias hechas por Eva Ferrer y Angie Rodríguez sobre presunta corrupción en el gobierno de Gustavo Petro. https://t.co/qRQodC6mox pic.twitter.com/TYMZcrklTF— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 13, 2026
El ministro aseguró que no puede opinar más acerca de estas revelaciones, pese a la gravedad que hay en todo lo que dijo Ferrer aquí en SEMANA con Vicky Dávila.
“Lo que se oye es delicado, pero hay que mirar el debido proceso y las condiciones. La Fiscalía y la Procuraduría ya han anunciado algunas indagaciones y el país obviamente estará expectante”, añadió.
En el caso del Gobierno, según dijo Cancino, estará muy pendiente, especialmente con lo que encuentren las autoridades y los entes de control en las respectivas investigaciones.
Por el momento, la Procuraduría ya tomó la primera decisión después de que el escándalo se conociera, pues llamó a declarar a Eva Ferrer y a otras cinco personas: Carmen Caballero, Angie Rodríguez, Concepción Baracaldo, Guillermo Reyes e Ingrid Carolina Plata Navas.
El objetivo del Ministerio Público será indagar los presuntos actos de corrupción que se pudieron haber presentado en el gobierno de Gustavo Petro y que tienen relación con este tema.