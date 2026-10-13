Ministro de Justicia, Iván Cancino, reaccionó a las revelaciones que Eva Ferrer hizo sobre Verónica Alcocer: “Es delicado”

El ministro de Justicia, Iván Cancino, se refirió a las explosivas declaraciones que Eva Ferrer entregó a SEMANA acerca de Verónica Alcocer, a quien acusó, entre otras cosas, de ser la jefa de una banda y de transportar droga a Venezuela.

“Verónica Alcocer es la jefe de la banda”: Eva Ferrer le revela a Vicky Dávila que la ex primera dama llevó droga a Venezuela en un avión oficial, trajo 2,5 millones de dólares, y su entorno trafica armas

Según la española, esto habría ocurrido en un avión presidencial durante el viaje que la entonces primera dama hizo al vecino país el 31 de enero de 2023, desde donde también supuestamente habría traído una enorme suma de dinero.

Al respecto, el jefe de la cartera de Justicia fue claro en que hay que indagar absolutamente todo lo relacionado con estos asuntos. “Todo lo que se denuncie, independientemente de quién sea, tiene que haber una investigación”, dijo en declaraciones a medios de comunicación.

“Ahí respetamos nosotros absolutamente la autonomía de la Fiscalía y ella será la que tendrá que comunicar los resultados de esto”, añadió.

El ministro aseguró que no puede opinar más acerca de estas revelaciones, pese a la gravedad que hay en todo lo que dijo Ferrer aquí en SEMANA con Vicky Dávila.

“Lo que se oye es delicado, pero hay que mirar el debido proceso y las condiciones. La Fiscalía y la Procuraduría ya han anunciado algunas indagaciones y el país obviamente estará expectante”, añadió.

El avión de la FAC y los pasajeros del vuelo a Venezuela en el que Verónica Alcocer habría trasladado droga y 2,5 millones de dólares, según Eva Ferrer

En el caso del Gobierno, según dijo Cancino, estará muy pendiente, especialmente con lo que encuentren las autoridades y los entes de control en las respectivas investigaciones.

Por el momento, la Procuraduría ya tomó la primera decisión después de que el escándalo se conociera, pues llamó a declarar a Eva Ferrer y a otras cinco personas: Carmen Caballero, Angie Rodríguez, Concepción Baracaldo, Guillermo Reyes e Ingrid Carolina Plata Navas.

Angie Rodríguez, Eva Ferrer y Verónica Alcocer. Foto: SEMANA

El objetivo del Ministerio Público será indagar los presuntos actos de corrupción que se pudieron haber presentado en el gobierno de Gustavo Petro y que tienen relación con este tema.